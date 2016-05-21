النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هدف قاتل يقود الأهلي لمواجهة الهلال في ثمن نهائي أبطال آسيا

هزم بختاكور الأوزبكي في آخر مباريات دور المجموعات

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على ضيفه بختاكور الأوزبكي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيواجه الأهلي نظيره الهلال في دور ثمن النهائي مطلع شهر أغسطس المقبل في مباراتي ذهاب وإياب 6 أغسطس و 13 أغسطس.

انتهى زمن الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين مع أفضلية أهلاوية وفشل مهاجمو الفريقين في هز شباك كلا المرميين.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 68 تمكن هداف الفريق الأهلاوي عمر السومة من إحراز هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه كرة عرضية داخل المنطقة حولها برأسه لتسكن شباك بختاكور.

وفي الدقيقة 88 تمكن بختاكور من معادلة النتيجة عن طريق لاعبه إيغور سيرجييف بعد متابعته لكرة عكسية أمام المرمى، قبل أن يضيف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 92 والذي قاد فريقه لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هدف قاتل يقود الأهلي لمواجهة الهلال في ثمن نهائي أبطال آسيا
سبق

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على ضيفه بختاكور الأوزبكي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيواجه الأهلي نظيره الهلال في دور ثمن النهائي مطلع شهر أغسطس المقبل في مباراتي ذهاب وإياب 6 أغسطس و 13 أغسطس.

انتهى زمن الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين مع أفضلية أهلاوية وفشل مهاجمو الفريقين في هز شباك كلا المرميين.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 68 تمكن هداف الفريق الأهلاوي عمر السومة من إحراز هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه كرة عرضية داخل المنطقة حولها برأسه لتسكن شباك بختاكور.

وفي الدقيقة 88 تمكن بختاكور من معادلة النتيجة عن طريق لاعبه إيغور سيرجييف بعد متابعته لكرة عكسية أمام المرمى، قبل أن يضيف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 92 والذي قاد فريقه لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
12:22 AM

هدف قاتل يقود الأهلي لمواجهة الهلال في ثمن نهائي أبطال آسيا

هزم بختاكور الأوزبكي في آخر مباريات دور المجموعات

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
60
21,107

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على ضيفه بختاكور الأوزبكي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيواجه الأهلي نظيره الهلال في دور ثمن النهائي مطلع شهر أغسطس المقبل في مباراتي ذهاب وإياب 6 أغسطس و 13 أغسطس.

انتهى زمن الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين مع أفضلية أهلاوية وفشل مهاجمو الفريقين في هز شباك كلا المرميين.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 68 تمكن هداف الفريق الأهلاوي عمر السومة من إحراز هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه كرة عرضية داخل المنطقة حولها برأسه لتسكن شباك بختاكور.

وفي الدقيقة 88 تمكن بختاكور من معادلة النتيجة عن طريق لاعبه إيغور سيرجييف بعد متابعته لكرة عكسية أمام المرمى، قبل أن يضيف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 92 والذي قاد فريقه لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة