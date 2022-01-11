النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مذكرة تفاهم لتعزيز العمل التطوعي  بين "صعوبات التعلم" وفريق "نقي"

تستهدف تقديم أفضل الخدمات لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا

وقَّعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان عبد العزيز آل عثمان، مع فريق نقي التطوعي الذي يمثله أحمد محمد الحربي، بحضور أمين عام الجمعية عبدالعزيز عبدالله الجريد، مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم التطوعي والخيري والإنساني؛ لتحقيق التعاون والتكامل والتعاضد المثمر لرعاية فئة غالية على الوطن من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم.

وقال"آل عثمان" إن توقيع تلك المذكرة _ بإذن الله تعالى_ سوف يحقق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون له أثر كبير وفعَّال في استدامتها فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا، بدعم ومؤازرة الموسرين والمحبين للعمل الخيري والإنساني.

وأعرب "آل عثمان" عن خالص شكره وتقديره لأحمد الحربي، وجميع منسوبي ومنسوبات الفريق، وللداعمين للجمعية في سبيل زيادة وتميز الخدمات التي تقدمها، وتحسين مستوى جودتها وتطويرها وتحفيزها بشكلٍ مُتكامل ومتجانس وفعَّال.

وصرَّح "الحربي" في كلمته بأنَّ مذكرة التفاهم ستدعم أنشطة وفعاليات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وفريق نقي التطوعي بما يخدم صالح الوطن وأبنائِهِ، وأنها ستفتح باب التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على الجميع، وأن توقيع تلك المذكرة يأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي والتشجيع المستمر من أهل الاختصاص والخبرة في مجال العمل التطوعي؛ لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تخدم المستفيدين، والتي يُستهدف من خلالها إلى تذليل أي صعوبات، أو معوقات في مجال زيادة وتكامل برامج وأنشطة متنوعة، بما يضمن تحقيق الاستدامة وجودة الخدمات المقدمة بتعاون الجميع.

واختتم "الحربي" بتقديم خالص شكره وتقديره للجمعية الخيرية لصعوبات التعلُّم، وللقائمين عليها على جهودهم المخلصة التي يقدمونها في سبيل دعم العمل التطوعي المتميز بالأفكار والمعطيات الثقافية والعلمية والعملية التي تحفز على الإبداع وأهميته؛ لخدمة الدين والوطن والمواطن والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مذكرة تفاهم لتعزيز العمل التطوعي  بين "صعوبات التعلم" وفريق "نقي"
سبق

وقَّعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان عبد العزيز آل عثمان، مع فريق نقي التطوعي الذي يمثله أحمد محمد الحربي، بحضور أمين عام الجمعية عبدالعزيز عبدالله الجريد، مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم التطوعي والخيري والإنساني؛ لتحقيق التعاون والتكامل والتعاضد المثمر لرعاية فئة غالية على الوطن من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم.

وقال"آل عثمان" إن توقيع تلك المذكرة _ بإذن الله تعالى_ سوف يحقق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون له أثر كبير وفعَّال في استدامتها فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا، بدعم ومؤازرة الموسرين والمحبين للعمل الخيري والإنساني.

وأعرب "آل عثمان" عن خالص شكره وتقديره لأحمد الحربي، وجميع منسوبي ومنسوبات الفريق، وللداعمين للجمعية في سبيل زيادة وتميز الخدمات التي تقدمها، وتحسين مستوى جودتها وتطويرها وتحفيزها بشكلٍ مُتكامل ومتجانس وفعَّال.

وصرَّح "الحربي" في كلمته بأنَّ مذكرة التفاهم ستدعم أنشطة وفعاليات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وفريق نقي التطوعي بما يخدم صالح الوطن وأبنائِهِ، وأنها ستفتح باب التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على الجميع، وأن توقيع تلك المذكرة يأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي والتشجيع المستمر من أهل الاختصاص والخبرة في مجال العمل التطوعي؛ لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تخدم المستفيدين، والتي يُستهدف من خلالها إلى تذليل أي صعوبات، أو معوقات في مجال زيادة وتكامل برامج وأنشطة متنوعة، بما يضمن تحقيق الاستدامة وجودة الخدمات المقدمة بتعاون الجميع.

واختتم "الحربي" بتقديم خالص شكره وتقديره للجمعية الخيرية لصعوبات التعلُّم، وللقائمين عليها على جهودهم المخلصة التي يقدمونها في سبيل دعم العمل التطوعي المتميز بالأفكار والمعطيات الثقافية والعلمية والعملية التي تحفز على الإبداع وأهميته؛ لخدمة الدين والوطن والمواطن والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
09:35 PM

مذكرة تفاهم لتعزيز العمل التطوعي  بين "صعوبات التعلم" وفريق "نقي"

تستهدف تقديم أفضل الخدمات لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
276

وقَّعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان عبد العزيز آل عثمان، مع فريق نقي التطوعي الذي يمثله أحمد محمد الحربي، بحضور أمين عام الجمعية عبدالعزيز عبدالله الجريد، مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم التطوعي والخيري والإنساني؛ لتحقيق التعاون والتكامل والتعاضد المثمر لرعاية فئة غالية على الوطن من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم.

وقال"آل عثمان" إن توقيع تلك المذكرة _ بإذن الله تعالى_ سوف يحقق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون له أثر كبير وفعَّال في استدامتها فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا، بدعم ومؤازرة الموسرين والمحبين للعمل الخيري والإنساني.

وأعرب "آل عثمان" عن خالص شكره وتقديره لأحمد الحربي، وجميع منسوبي ومنسوبات الفريق، وللداعمين للجمعية في سبيل زيادة وتميز الخدمات التي تقدمها، وتحسين مستوى جودتها وتطويرها وتحفيزها بشكلٍ مُتكامل ومتجانس وفعَّال.

وصرَّح "الحربي" في كلمته بأنَّ مذكرة التفاهم ستدعم أنشطة وفعاليات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وفريق نقي التطوعي بما يخدم صالح الوطن وأبنائِهِ، وأنها ستفتح باب التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على الجميع، وأن توقيع تلك المذكرة يأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي والتشجيع المستمر من أهل الاختصاص والخبرة في مجال العمل التطوعي؛ لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تخدم المستفيدين، والتي يُستهدف من خلالها إلى تذليل أي صعوبات، أو معوقات في مجال زيادة وتكامل برامج وأنشطة متنوعة، بما يضمن تحقيق الاستدامة وجودة الخدمات المقدمة بتعاون الجميع.

واختتم "الحربي" بتقديم خالص شكره وتقديره للجمعية الخيرية لصعوبات التعلُّم، وللقائمين عليها على جهودهم المخلصة التي يقدمونها في سبيل دعم العمل التطوعي المتميز بالأفكار والمعطيات الثقافية والعلمية والعملية التي تحفز على الإبداع وأهميته؛ لخدمة الدين والوطن والمواطن والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة