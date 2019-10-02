أسعار النفط تهبط متأثرة ببيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي على توقعات الطلب

تراجع النشاط التصنيعي للولايات المتحدة لأدنى مستوياته منذ 10 سنوات

هوت العقود الآجلة للنفط يوم الخميس بعد أن ألقت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي بظلالها على توقعات الطلب على الخام، وضغطت على الأسعار، في حين حالت تقارير عن تراجع إمدادات أكبر منتجي النفط في العالم في الربع الثالث من العام دون مزيد من الانخفاض، حسب رويترز.

وفى التفاصيل، تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 58.89 دولار للبرميل، بخسارة 36 سنتًا، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.62 دولار للبرميل، منخفضًا 45 سنتًا.

وجاءت التراجعات بعد جلسة تكبَّد فيها كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاضاته الفصلية للعام الحالي، فيما تراجع النشاط التصنيعي الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات في سبتمبر مع تأثُّر الصادرات بحرب التجارة الأمريكية الصينية، وفقًا لمسح من معهد إدارة التوريدات.

وفي هذا الصدد قال جيم ريتربوش (من ريتربوش وشركاه): "البيانات الصناعية السلبية من معهد إدارة التوريدات عصفت بسوق الأسهم، وامتد أثرها إلى النفط. مع تسرب الضعف الاقتصادي الخارجي ببطء إلى الولايات المتحدة يصبح من المرجح بدرجة أكبر خفض توقعات الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والقادم".