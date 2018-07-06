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رسميًّا .. الاتفاق يضم الأرجنتيني "كريستيان غوانكا" بنظام الإعارة

أعلنت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم رسميًّا التوقيع مع لاعب الوسط الأرجنتيني "كريستيان غوانكا" بنظام الإعارة، مع أفضلية الشراء قادماً من نادي كولون الأرجنتيني بعدما تجاوز اللاعب الفحص الطبي.

وفقاً لما أعلن النادي عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" قائلاً: "وقعت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم العقد الرسمي مع لاعب الوسط الأرجنتيني كريستيان غوانكا بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء.

يذكر أن الصفقة جاءت بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا .. الاتفاق يضم الأرجنتيني "كريستيان غوانكا" بنظام الإعارة
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم رسميًّا التوقيع مع لاعب الوسط الأرجنتيني "كريستيان غوانكا" بنظام الإعارة، مع أفضلية الشراء قادماً من نادي كولون الأرجنتيني بعدما تجاوز اللاعب الفحص الطبي.

وفقاً لما أعلن النادي عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" قائلاً: "وقعت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم العقد الرسمي مع لاعب الوسط الأرجنتيني كريستيان غوانكا بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء.

يذكر أن الصفقة جاءت بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
09:41 PM

رسميًّا .. الاتفاق يضم الأرجنتيني "كريستيان غوانكا" بنظام الإعارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم رسميًّا التوقيع مع لاعب الوسط الأرجنتيني "كريستيان غوانكا" بنظام الإعارة، مع أفضلية الشراء قادماً من نادي كولون الأرجنتيني بعدما تجاوز اللاعب الفحص الطبي.

وفقاً لما أعلن النادي عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" قائلاً: "وقعت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم العقد الرسمي مع لاعب الوسط الأرجنتيني كريستيان غوانكا بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء.

يذكر أن الصفقة جاءت بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

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