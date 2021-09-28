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"أبل" توفر خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15"

وعدت بتوفير نسخة جديدة محسنة أيضًا متوافقة مع السيارات الذكية

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن طرحها منظومة خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15" الجديد على هواتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبل طرحت في هواتف آيفون، منظومة خرائط جديدة ثلاثية الأبعاد فريدة من نوعها.

ويمكن من خلال تلك الخريطة الجديدة مشاهدة ثلاثية الأبعاد للعاصمة البريطانية لندن، أو لمدن نيويورك أو سان فرانسيسكو أو لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تمد "أبل" منظومة الخرائط ثلاثية الأبعاد حتى العاصمة الأمريكية واشنطن ومدن سان دييغو وفيلادلفيا في نهاية العام؛ فيما سيتم تزويدها إلى كندا ومدن مونتريال وتورنتو وفانكوفر العام المقبل.

ويمكن من خلال الخرائط ثلاثية الأبعاد الجديدة، مشاهدة تفاصيل وارتفاعات جميع الأنحاء بالمدينة سواء الطرق الجديدة أوالمعالم السياحية وفي كل الأوقات صباحًا ومساء.

ووعدت أبل بتوفير نسخة جديدة محسنة أيضًا متوافقة مع السيارات الذكية وتطبيق "كار بلاي"، يدعم كافة اتجاهاتك خطوة بخطوة باستخدام تقنيات "الواقع المعزز".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" توفر خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15"
سبق

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن طرحها منظومة خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15" الجديد على هواتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبل طرحت في هواتف آيفون، منظومة خرائط جديدة ثلاثية الأبعاد فريدة من نوعها.

ويمكن من خلال تلك الخريطة الجديدة مشاهدة ثلاثية الأبعاد للعاصمة البريطانية لندن، أو لمدن نيويورك أو سان فرانسيسكو أو لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تمد "أبل" منظومة الخرائط ثلاثية الأبعاد حتى العاصمة الأمريكية واشنطن ومدن سان دييغو وفيلادلفيا في نهاية العام؛ فيما سيتم تزويدها إلى كندا ومدن مونتريال وتورنتو وفانكوفر العام المقبل.

ويمكن من خلال الخرائط ثلاثية الأبعاد الجديدة، مشاهدة تفاصيل وارتفاعات جميع الأنحاء بالمدينة سواء الطرق الجديدة أوالمعالم السياحية وفي كل الأوقات صباحًا ومساء.

ووعدت أبل بتوفير نسخة جديدة محسنة أيضًا متوافقة مع السيارات الذكية وتطبيق "كار بلاي"، يدعم كافة اتجاهاتك خطوة بخطوة باستخدام تقنيات "الواقع المعزز".

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
01:44 PM

"أبل" توفر خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15"

وعدت بتوفير نسخة جديدة محسنة أيضًا متوافقة مع السيارات الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن طرحها منظومة خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل "آي أو إس 15" الجديد على هواتف "آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبل طرحت في هواتف آيفون، منظومة خرائط جديدة ثلاثية الأبعاد فريدة من نوعها.

ويمكن من خلال تلك الخريطة الجديدة مشاهدة ثلاثية الأبعاد للعاصمة البريطانية لندن، أو لمدن نيويورك أو سان فرانسيسكو أو لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تمد "أبل" منظومة الخرائط ثلاثية الأبعاد حتى العاصمة الأمريكية واشنطن ومدن سان دييغو وفيلادلفيا في نهاية العام؛ فيما سيتم تزويدها إلى كندا ومدن مونتريال وتورنتو وفانكوفر العام المقبل.

ويمكن من خلال الخرائط ثلاثية الأبعاد الجديدة، مشاهدة تفاصيل وارتفاعات جميع الأنحاء بالمدينة سواء الطرق الجديدة أوالمعالم السياحية وفي كل الأوقات صباحًا ومساء.

ووعدت أبل بتوفير نسخة جديدة محسنة أيضًا متوافقة مع السيارات الذكية وتطبيق "كار بلاي"، يدعم كافة اتجاهاتك خطوة بخطوة باستخدام تقنيات "الواقع المعزز".

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