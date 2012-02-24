شاهد: سدَّد كرة ضعيفة فارتمى الحارس في الجهة المعاكسة.. "أردوغان" يثير موجة من السخرية

أثناء افتتاحه ملعبًا في ولاية إزمير

أثار نشر حساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "تويتر" لقطة تسديده الكرة بطريقة ضعيفة خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير غربي تركيا سخرية المغردين والمتابعين للحساب الرئاسي.

ونشر "أردوغان" صورة متحركة أثناء تسديده الكرة، وعلق عليها بالقول: "لا توقُّف.. سنواصل إحراز الأهداف". فيما نشرت وكالة الأناضول الرسمية مقطعًا مرئيًّا، ظهر فيه الرئيس التركي وهو يسدد الكرة بطريقة ضعيفة، فيما ارتمى نائب "حزب العدالة والتنمية" عن مدينة إزمير ألباي أوزالان، الذي كان يقف حارسًا، في الجهة المعاكسة للكرة بطريقة هزلية.

وكان من المفترض أن تمثل اللقطة رمزية لنجاحات وإنجازات "أردوغان" وحكومته، كما حاولت التغريدة إيهام المتابعين، إلا أنه بدلاً من ذلك فتحت على الرئيس التركي باب السخرية والتندر لدى المغردين والمتابعين.

أين الأهداف؟!

وكتب أحد المغردين، ويدعى فادي، معلقًا على اللقطة: "حتى في هذه الحركة يواصل هو وحاشيته خداع شعبه المخدوع أصلاً".

وأبدى المغرد محمد عبدالفتاح تعجبه من التغريدة، وعدّد الإخفاقات التركية قائلاً: "هي فين الأهداف دي.. إفلاس، واقتصاد هش، وبساط المتوسط في إيد مصر، وليبيا بخ... آه نسيت أنت بتخاطب الخرفان".

فيما اعتبرت إحدى المغردات المقطع ليس إلا استفزازًا للشعب التركي الذي يعاني من البطالة والفقر، قائلة: "أردوغان يواصل استفزاز شعبه ويلعب، بينما الشعب يعاني من البطالة ونقص الخدمات".

