"القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة

من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ‎ينبع

كرم الرئيس التنفيذي ‎للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد القرشي، الطالب المميز ريّان محمد العيسى من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ‎ينبع الصناعية، لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.

يذكر أن، الطالب ريان محمد العيسى، قد حقق الدرجة الكاملة 100% في اختبار القدرات العامة بشقيه اللفظي والكمي، في التخصصات العلمية، والذي أجراه المركز الوطني للقياس في العام الحالي 2021م.