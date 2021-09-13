"القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة
من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ينبع
كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد القرشي، الطالب المميز ريّان محمد العيسى من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ينبع الصناعية، لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.
يذكر أن، الطالب ريان محمد العيسى، قد حقق الدرجة الكاملة 100% في اختبار القدرات العامة بشقيه اللفظي والكمي، في التخصصات العلمية، والذي أجراه المركز الوطني للقياس في العام الحالي 2021م.
"القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-13
كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد القرشي، الطالب المميز ريّان محمد العيسى من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ينبع الصناعية، لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.
يذكر أن، الطالب ريان محمد العيسى، قد حقق الدرجة الكاملة 100% في اختبار القدرات العامة بشقيه اللفظي والكمي، في التخصصات العلمية، والذي أجراه المركز الوطني للقياس في العام الحالي 2021م.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
05:49 PM
"القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة
من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ينبع
كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد القرشي، الطالب المميز ريّان محمد العيسى من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ينبع الصناعية، لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.
يذكر أن، الطالب ريان محمد العيسى، قد حقق الدرجة الكاملة 100% في اختبار القدرات العامة بشقيه اللفظي والكمي، في التخصصات العلمية، والذي أجراه المركز الوطني للقياس في العام الحالي 2021م.