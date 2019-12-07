أمانة مكة تنفي إصدار صكوك شرعية على مقابر موتى الشرائع

الناطق باسمها يؤكد ضرورة استقاء المعلومات من مصدر رسمي

نفت أمانة العاصمة المقدسة، على لسان المتحدث باسمها، صحة ما يُتَداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول إصدار صكوك شرعية على مقابر موتى الشرائع.



وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، في تصريح خاص لـ"سبق": ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار صكوك لقبور الموتى بمقبرة الشرائع؛ غير صحيح جملة وتفصيلًا.



وأضاف: هذا موضوع قديم سبق الرد عليه قبل عامين، ونؤكد أن استقاء المعلومات يجب أن يكون من مصدر رسمي، وألا يتم الاعتماد على مصادر غير معروفة.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، قد روّجت خلال الأيام الماضية أن محكمة مكة المكرمة أصدرت صكوكًا شرعية على عدد من مقابر الموتى بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، من أبناء جاليات إفريقية، وقضت بعدم فتح قبورهم على مدى الحياة.