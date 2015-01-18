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نادر الوجود.. شاهد كيف تتم صيانة رخام سطح الكعبة "التاسوس" ومميزاته

أعمال لـ"شؤون الحرمين" يتم التأكد فيها من أدوات شد الستار لحفظ الجودة

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، الصيانة الوقائية لرخام سطح الكعبة المشرفة، والتي تتضمّن التأكّد من سلامة الرخام، والأدوات التي يتم شد ستار الكعبة بها؛ للمحافظة على جودتها.

يأتي ذلك تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص ومتكامل يُنفذ أعمال الصيانة والتأكد من تنفيذها، وفق أسس فنية هندسية؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان.

وأكد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عامر بن عوض اللقماني أن أعمال الصيانة الوقائية الدورية لرخام سطح الكعبة المشرفة تتضمن التأكد من سلامة الرخام الموضوع بسطح الكعبة المشرفة "التاسوس" البالغ مساحته 80 مترًا مربعًا، وفحص القطع الرخامية؛ للتأكد من عدم وجود تشققات وأضرار سطحية، كذلك عمل ترويب لملء الفراغات بين الرخام وفق معايير وضعتها الرئاسة، بالتعاون مع الاستشاري لتنفيذ أعمال الصيانة باستخدام أفضل المواد الفنية.

وذكر "اللقماني" أن أعمال الصيانة الوقائية تمت بأيدي كفاءات هندسية مؤهلة ومدربة على تنفيذ مهام التنفيذ والإشراف على كافة عمليات الصيانة التي تقوم بها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن رخام سطح الكعبة المشرفة يسمى "التاسوس" وهو نادر الوجود، ويتم استيراده خصيصًا للحرمين الشريفين، ومن مميزاته عكس الضوء والحرارة.

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نادر الوجود.. شاهد كيف تتم صيانة رخام سطح الكعبة "التاسوس" ومميزاته
سبق

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، الصيانة الوقائية لرخام سطح الكعبة المشرفة، والتي تتضمّن التأكّد من سلامة الرخام، والأدوات التي يتم شد ستار الكعبة بها؛ للمحافظة على جودتها.

يأتي ذلك تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص ومتكامل يُنفذ أعمال الصيانة والتأكد من تنفيذها، وفق أسس فنية هندسية؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان.

وأكد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عامر بن عوض اللقماني أن أعمال الصيانة الوقائية الدورية لرخام سطح الكعبة المشرفة تتضمن التأكد من سلامة الرخام الموضوع بسطح الكعبة المشرفة "التاسوس" البالغ مساحته 80 مترًا مربعًا، وفحص القطع الرخامية؛ للتأكد من عدم وجود تشققات وأضرار سطحية، كذلك عمل ترويب لملء الفراغات بين الرخام وفق معايير وضعتها الرئاسة، بالتعاون مع الاستشاري لتنفيذ أعمال الصيانة باستخدام أفضل المواد الفنية.

وذكر "اللقماني" أن أعمال الصيانة الوقائية تمت بأيدي كفاءات هندسية مؤهلة ومدربة على تنفيذ مهام التنفيذ والإشراف على كافة عمليات الصيانة التي تقوم بها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن رخام سطح الكعبة المشرفة يسمى "التاسوس" وهو نادر الوجود، ويتم استيراده خصيصًا للحرمين الشريفين، ومن مميزاته عكس الضوء والحرارة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
02:30 PM

نادر الوجود.. شاهد كيف تتم صيانة رخام سطح الكعبة "التاسوس" ومميزاته

أعمال لـ"شؤون الحرمين" يتم التأكد فيها من أدوات شد الستار لحفظ الجودة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، الصيانة الوقائية لرخام سطح الكعبة المشرفة، والتي تتضمّن التأكّد من سلامة الرخام، والأدوات التي يتم شد ستار الكعبة بها؛ للمحافظة على جودتها.

يأتي ذلك تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص ومتكامل يُنفذ أعمال الصيانة والتأكد من تنفيذها، وفق أسس فنية هندسية؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان.

وأكد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عامر بن عوض اللقماني أن أعمال الصيانة الوقائية الدورية لرخام سطح الكعبة المشرفة تتضمن التأكد من سلامة الرخام الموضوع بسطح الكعبة المشرفة "التاسوس" البالغ مساحته 80 مترًا مربعًا، وفحص القطع الرخامية؛ للتأكد من عدم وجود تشققات وأضرار سطحية، كذلك عمل ترويب لملء الفراغات بين الرخام وفق معايير وضعتها الرئاسة، بالتعاون مع الاستشاري لتنفيذ أعمال الصيانة باستخدام أفضل المواد الفنية.

وذكر "اللقماني" أن أعمال الصيانة الوقائية تمت بأيدي كفاءات هندسية مؤهلة ومدربة على تنفيذ مهام التنفيذ والإشراف على كافة عمليات الصيانة التي تقوم بها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن رخام سطح الكعبة المشرفة يسمى "التاسوس" وهو نادر الوجود، ويتم استيراده خصيصًا للحرمين الشريفين، ومن مميزاته عكس الضوء والحرارة.

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