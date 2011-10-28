"المسند" يوضح الفرق بين قوة الزلزال وشدته

أكد أن قوة زلزال خميس مشيط 3.1 درجة

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، عن الفرق بين قوة الزلزال وشدته.

وقال الدكتور "المسند": إن "قوة الزلزال المسجلة بمقياس ريختر تعبر عن مركز الزلزال وبؤرته فقط، وهي درجة ثابتة تصف حدثاً بعينه، فنعبر عن هزة ‫خميس مشيط قبل قليل مثلاً، ونقول قوته 3.1 درجات".

‏وأضاف: "بينما شدة الزلزال تختلف، فكلما اقتربنا من المركز يكون شديداً، والعكس صحيح. حفظ الله البلاد".