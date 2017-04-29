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"العنزي" تبتكر "سوار" يقيس المسافة بين الأشخاص لمنع انتشار كورونا

يقوم بإطلاق موجات صوتية عالية التردد لا يمكن للأذن البشرية سماعها

ابتكرت المهندس براءة محمد غصّاب العنزي، طالبة برنامج ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي بجامعة حائل، جهازًا جديدًا يساعد فى تحقيق التباعد الإجتماعي، بمسافة آمنة تقدر بـمتر واحد، تقريباً، تفادياً لانتقال، فيروس كورونا المستجد "covid 19"، من شخص لآخر.

وأسمت "العنزي" ابتكارها بـ"أمنك بتباعدك"، وهو عبارة عن سوار؛ تم تصميمه من أجل تحقيق فكرة التباعد الاجتماعي، إذ يقوم مستشعر الموجات فوق الصوتية، بداخله بقياس المسافات بين الأشخاص.

وأشارت المبتكرة، أن الجهاز يقوم بإطلاق موجات صوتية عالية التردد لا يمكن للأذن البشرية سماعها، وعند اصطدام هذه الموجات بجس مما، ترتد على شكل صدى يسمى "Echo"، وفي حالة ارتداد هذه الموجات، فإنه يتم حساب الزمن الذي استغرقته للعودة إلى المستشعر وحساب المسافة بين الشخص والآخر، فإذ ظهر أنها أقل من واحد متر يرسل الجهاز تنبيهاً صوتياً لإشعار الشخصين بالابتعاد عن بعضهما البعض وإبقاء مسافة آمنه بينهما.

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"العنزي" تبتكر "سوار" يقيس المسافة بين الأشخاص لمنع انتشار كورونا
سبق

ابتكرت المهندس براءة محمد غصّاب العنزي، طالبة برنامج ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي بجامعة حائل، جهازًا جديدًا يساعد فى تحقيق التباعد الإجتماعي، بمسافة آمنة تقدر بـمتر واحد، تقريباً، تفادياً لانتقال، فيروس كورونا المستجد "covid 19"، من شخص لآخر.

وأسمت "العنزي" ابتكارها بـ"أمنك بتباعدك"، وهو عبارة عن سوار؛ تم تصميمه من أجل تحقيق فكرة التباعد الاجتماعي، إذ يقوم مستشعر الموجات فوق الصوتية، بداخله بقياس المسافات بين الأشخاص.

وأشارت المبتكرة، أن الجهاز يقوم بإطلاق موجات صوتية عالية التردد لا يمكن للأذن البشرية سماعها، وعند اصطدام هذه الموجات بجس مما، ترتد على شكل صدى يسمى "Echo"، وفي حالة ارتداد هذه الموجات، فإنه يتم حساب الزمن الذي استغرقته للعودة إلى المستشعر وحساب المسافة بين الشخص والآخر، فإذ ظهر أنها أقل من واحد متر يرسل الجهاز تنبيهاً صوتياً لإشعار الشخصين بالابتعاد عن بعضهما البعض وإبقاء مسافة آمنه بينهما.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
02:44 PM

"العنزي" تبتكر "سوار" يقيس المسافة بين الأشخاص لمنع انتشار كورونا

يقوم بإطلاق موجات صوتية عالية التردد لا يمكن للأذن البشرية سماعها

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خالد السليمي - حائل
6
2,083

ابتكرت المهندس براءة محمد غصّاب العنزي، طالبة برنامج ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي بجامعة حائل، جهازًا جديدًا يساعد فى تحقيق التباعد الإجتماعي، بمسافة آمنة تقدر بـمتر واحد، تقريباً، تفادياً لانتقال، فيروس كورونا المستجد "covid 19"، من شخص لآخر.

وأسمت "العنزي" ابتكارها بـ"أمنك بتباعدك"، وهو عبارة عن سوار؛ تم تصميمه من أجل تحقيق فكرة التباعد الاجتماعي، إذ يقوم مستشعر الموجات فوق الصوتية، بداخله بقياس المسافات بين الأشخاص.

وأشارت المبتكرة، أن الجهاز يقوم بإطلاق موجات صوتية عالية التردد لا يمكن للأذن البشرية سماعها، وعند اصطدام هذه الموجات بجس مما، ترتد على شكل صدى يسمى "Echo"، وفي حالة ارتداد هذه الموجات، فإنه يتم حساب الزمن الذي استغرقته للعودة إلى المستشعر وحساب المسافة بين الشخص والآخر، فإذ ظهر أنها أقل من واحد متر يرسل الجهاز تنبيهاً صوتياً لإشعار الشخصين بالابتعاد عن بعضهما البعض وإبقاء مسافة آمنه بينهما.

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