القنفذة تكتسي بالخضار وتجذب الزوار بعد الأمطار المبكرة

لم تغب الأمطار عن مراكزها الشرقية منذ أكثر من شهر

اكتست أغلب براري مراكز القنفذة الشرقية باللون الأخضر بعدما شهدت أمطارًا مبكرة وما زالت مستمرة منذ أكثر من الشهر ما جعلها مقصدًا للزوار وهواة النزهة البرية للاستمتاع بالمسطحات الخضراء والأجواء المعتدلة والمياه الجارية في وديان تلك المراكز الشرقية مركز خميس حرب وسبت الجارة وثلاثاء بني عيسى ومركز القوز.

وما زالت تلك المراكز تشهد أجواء ماطرة يومًا تلو الآخر آخرها اليوم السبت، حيث شهد خميس حرب وسبت الجارة أمطارًا متوسطة توافقت مع عطلة نهاية الأسبوع ما جعلها تشهد ازدحامًا للمتنزهين.