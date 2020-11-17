النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القنفذة تكتسي بالخضار وتجذب الزوار بعد الأمطار المبكرة

لم تغب الأمطار عن مراكزها الشرقية منذ أكثر من شهر

اكتست أغلب براري مراكز القنفذة الشرقية باللون الأخضر بعدما شهدت أمطارًا مبكرة وما زالت مستمرة منذ أكثر من الشهر ما جعلها مقصدًا للزوار وهواة النزهة البرية للاستمتاع بالمسطحات الخضراء والأجواء المعتدلة والمياه الجارية في وديان تلك المراكز الشرقية مركز خميس حرب وسبت الجارة وثلاثاء بني عيسى ومركز القوز.

وما زالت تلك المراكز تشهد أجواء ماطرة يومًا تلو الآخر آخرها اليوم السبت، حيث شهد خميس حرب وسبت الجارة أمطارًا متوسطة توافقت مع عطلة نهاية الأسبوع ما جعلها تشهد ازدحامًا للمتنزهين.

القنفذة سيول أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القنفذة تكتسي بالخضار وتجذب الزوار بعد الأمطار المبكرة
سبق

اكتست أغلب براري مراكز القنفذة الشرقية باللون الأخضر بعدما شهدت أمطارًا مبكرة وما زالت مستمرة منذ أكثر من الشهر ما جعلها مقصدًا للزوار وهواة النزهة البرية للاستمتاع بالمسطحات الخضراء والأجواء المعتدلة والمياه الجارية في وديان تلك المراكز الشرقية مركز خميس حرب وسبت الجارة وثلاثاء بني عيسى ومركز القوز.

وما زالت تلك المراكز تشهد أجواء ماطرة يومًا تلو الآخر آخرها اليوم السبت، حيث شهد خميس حرب وسبت الجارة أمطارًا متوسطة توافقت مع عطلة نهاية الأسبوع ما جعلها تشهد ازدحامًا للمتنزهين.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
11:40 PM

القنفذة تكتسي بالخضار وتجذب الزوار بعد الأمطار المبكرة

لم تغب الأمطار عن مراكزها الشرقية منذ أكثر من شهر

A A A
حسن العيسي - القنفذة
0
1,768

اكتست أغلب براري مراكز القنفذة الشرقية باللون الأخضر بعدما شهدت أمطارًا مبكرة وما زالت مستمرة منذ أكثر من الشهر ما جعلها مقصدًا للزوار وهواة النزهة البرية للاستمتاع بالمسطحات الخضراء والأجواء المعتدلة والمياه الجارية في وديان تلك المراكز الشرقية مركز خميس حرب وسبت الجارة وثلاثاء بني عيسى ومركز القوز.

وما زالت تلك المراكز تشهد أجواء ماطرة يومًا تلو الآخر آخرها اليوم السبت، حيث شهد خميس حرب وسبت الجارة أمطارًا متوسطة توافقت مع عطلة نهاية الأسبوع ما جعلها تشهد ازدحامًا للمتنزهين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,455
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,693
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,992

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة