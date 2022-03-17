‏‫تصدّرت مدينة جدة‬ مدن دول العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا‬، وجاء ذلك بناءً على انخفاض الحركة المرورية في المدينة؛ بحسب موقع Exante Data. فيما حازت في المرتبة الثانية في بيانات الموقع مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، بينما جاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث.

جدة تتصدّر العالم في الالتزام بالعزل المنزلي لمحاربة فيروس كورونا‬ هادي العصيمي سبق 2020-03-17 ‏‫تصدّرت مدينة جدة‬ مدن دول العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا‬، وجاء ذلك بناءً على انخفاض الحركة المرورية في المدينة؛ بحسب موقع Exante Data.



فيما حازت في المرتبة الثانية في بيانات الموقع مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، بينما جاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 07:44 PM

اخر تعديل 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:11 PM

جدة تتصدّر العالم في الالتزام بالعزل المنزلي لمحاربة فيروس كورونا‬ من بين 30 مدينة.. ووهان الصينية في المرتبة الثانية والرياض الثالثة





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‏‫تصدّرت مدينة جدة‬ مدن دول العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا‬، وجاء ذلك بناءً على انخفاض الحركة المرورية في المدينة؛ بحسب موقع Exante Data.



فيما حازت في المرتبة الثانية في بيانات الموقع مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، بينما جاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث.