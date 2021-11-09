"المطيري" يترأس اجتماع المجلس المحلي بالأفلاج لمناقشة الاحتياجات الصحية والخدمية

ترأس محافظ الأفلاج المكلّف عبدالله غالب المطيري؛ اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي بصالة الاجتماعات الرئيسة بمقر المحافظة، بحضور وكيل المحافظة علي القرني؛ وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس طلب مدير إدارة التعليم بالمحافظة افتتاح مقر لإجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، كما تضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات، من أهمها: إنشاء مدينة صناعية بالمحافظة، ومستشفى بالمحافظة على الموقع المعتمد، والرفع لاعتماد مشروع الصرف الصحي للمحافظة الذي سبق أن تم طرحه.

وناقش المجلس كذلك عدداً من الموضوعات المطروحة والمدرجة على جدول الأعمال عن مطالب الأهالي حول نقص بعض الخدمات في الأحياء القديمة والتوسع في الخدمات التنموية، وأوصى باتخاذ اللازم حيالها.

وفي ختام الاجتماع وجّه محافظ الأفلاج المكلّف الجميع ببذل الجهد من أجل مواصلة عجلة التنمية في المحافظة ومراكزها، في ظل الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والمتابعة الدائمة من قِبل أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة، ونائبه، مثمّناً للجميع الحضور والحرص على رفع مستوى الخدمات التنموية في المحافظة.