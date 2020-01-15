ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa .

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

إعلان نتائج القبول النهائي بـ"مكافحة المخدرات" في عدد من الرتب العسكرية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-14 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال. ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 05:37 PM

إعلان نتائج القبول النهائي بـ"مكافحة المخدرات" في عدد من الرتب العسكرية وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa.