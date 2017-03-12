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بارق.. أنباء عن مقتل مواطن على يد زوجته برصاصة في الرأس

الجهات الأمنية باشرت الواقعة في ساعة متأخرة من مساء أمس

باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً.

وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.

الجهات الأمنية محافظة بارق مقتل مواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بارق.. أنباء عن مقتل مواطن على يد زوجته برصاصة في الرأس
سبق

باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً.

وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
02:50 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
03:17 PM

بارق.. أنباء عن مقتل مواطن على يد زوجته برصاصة في الرأس

الجهات الأمنية باشرت الواقعة في ساعة متأخرة من مساء أمس

A A A
عبدالعزيز الشهري - بارق
10
6,060

باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً.

وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.

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