باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً. وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً.

بارق.. أنباء عن مقتل مواطن على يد زوجته برصاصة في الرأس عبدالعزيز الشهري سبق 2020-03-12 باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً.



وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 02:50 PM

اخر تعديل 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 03:17 PM

بارق.. أنباء عن مقتل مواطن على يد زوجته برصاصة في الرأس الجهات الأمنية باشرت الواقعة في ساعة متأخرة من مساء أمس





A A A





29 مشاركة

باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً.



وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.