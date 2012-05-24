النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1157 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 987 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية": 115 ألف موظف صحي توفوا جرّاء كورونا

وقف العاملون في المجال بأنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الاثنين أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء.

وقال في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "على مدى 18 شهراً، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت".

وأضاف: "أصيب العديد منهم بينما تسجيل (الحالات رسمياً) قليل، نقدّر بأن 115 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين".

منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية": 115 ألف موظف صحي توفوا جرّاء كورونا
سبق

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الاثنين أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء.

وقال في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "على مدى 18 شهراً، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت".

وأضاف: "أصيب العديد منهم بينما تسجيل (الحالات رسمياً) قليل، نقدّر بأن 115 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين".

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
02:44 PM

"الصحة العالمية": 115 ألف موظف صحي توفوا جرّاء كورونا

وقف العاملون في المجال بأنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
504

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الاثنين أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء.

وقال في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "على مدى 18 شهراً، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت".

وأضاف: "أصيب العديد منهم بينما تسجيل (الحالات رسمياً) قليل، نقدّر بأن 115 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,693
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,268

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة