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هيئة الأمر بالمعروف تحذّر من أخطار الجرائم المعلوماتية والصداقات المجهولة

بمعرض القصيم للكتاب .. حدّدت 6 قواعد لحماية المستخدمين

حذّر جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، في معرض القصيم الثاني للكتاب، زوّاره من أخطار الجرائم المعلوماتية التي أفرزها التطور الهائل في تقنية المعلومات وباتت أداة للإساءة للآخرين واستغلالهم والإضرار بهم.

وأوضحت الهيئة من خلال ركن الجرائم المعلوماتية بعرض الإنفوجرافيك ماهية الجرائم المعلوماتية، وحدّدت ست قواعد لحماية المستخدمين من الإيقاع بهم عند استخدامهم التقنية، حيث حذّرت من الصداقات المجهولة، ومن كشف الصور والمعلومات الشخصية، كما أكّدت على عدم السماح للمواقع بالبحث في دفتر العناوين الخاص بالبريد الإلكتروني، مع ضرورة المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور، والحذر من الرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أرقام الهاتف والمعلومات الخاصة مع الآخرين.

ويضم الجناح قسماً للوثائق التاريخية وقسماً لكلمات القادة وعروضاً مرئية، كما يقدم الجناح الإهداءات التوعوية والتوجيهية من المطبوعات والمواد التي أصدرتها الرئاسة، ويستقبل الجناح زوّاره في الفترتين الصباحية والمسائية طيلة أيام المعرض من خلال نخبة من الموظفين لعرض محتوياته وشرحها للزوّار.

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هيئة الأمر بالمعروف تحذّر من أخطار الجرائم المعلوماتية والصداقات المجهولة
سبق

حذّر جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، في معرض القصيم الثاني للكتاب، زوّاره من أخطار الجرائم المعلوماتية التي أفرزها التطور الهائل في تقنية المعلومات وباتت أداة للإساءة للآخرين واستغلالهم والإضرار بهم.

وأوضحت الهيئة من خلال ركن الجرائم المعلوماتية بعرض الإنفوجرافيك ماهية الجرائم المعلوماتية، وحدّدت ست قواعد لحماية المستخدمين من الإيقاع بهم عند استخدامهم التقنية، حيث حذّرت من الصداقات المجهولة، ومن كشف الصور والمعلومات الشخصية، كما أكّدت على عدم السماح للمواقع بالبحث في دفتر العناوين الخاص بالبريد الإلكتروني، مع ضرورة المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور، والحذر من الرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أرقام الهاتف والمعلومات الخاصة مع الآخرين.

ويضم الجناح قسماً للوثائق التاريخية وقسماً لكلمات القادة وعروضاً مرئية، كما يقدم الجناح الإهداءات التوعوية والتوجيهية من المطبوعات والمواد التي أصدرتها الرئاسة، ويستقبل الجناح زوّاره في الفترتين الصباحية والمسائية طيلة أيام المعرض من خلال نخبة من الموظفين لعرض محتوياته وشرحها للزوّار.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
12:58 PM

هيئة الأمر بالمعروف تحذّر من أخطار الجرائم المعلوماتية والصداقات المجهولة

بمعرض القصيم للكتاب .. حدّدت 6 قواعد لحماية المستخدمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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حذّر جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، في معرض القصيم الثاني للكتاب، زوّاره من أخطار الجرائم المعلوماتية التي أفرزها التطور الهائل في تقنية المعلومات وباتت أداة للإساءة للآخرين واستغلالهم والإضرار بهم.

وأوضحت الهيئة من خلال ركن الجرائم المعلوماتية بعرض الإنفوجرافيك ماهية الجرائم المعلوماتية، وحدّدت ست قواعد لحماية المستخدمين من الإيقاع بهم عند استخدامهم التقنية، حيث حذّرت من الصداقات المجهولة، ومن كشف الصور والمعلومات الشخصية، كما أكّدت على عدم السماح للمواقع بالبحث في دفتر العناوين الخاص بالبريد الإلكتروني، مع ضرورة المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور، والحذر من الرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أرقام الهاتف والمعلومات الخاصة مع الآخرين.

ويضم الجناح قسماً للوثائق التاريخية وقسماً لكلمات القادة وعروضاً مرئية، كما يقدم الجناح الإهداءات التوعوية والتوجيهية من المطبوعات والمواد التي أصدرتها الرئاسة، ويستقبل الجناح زوّاره في الفترتين الصباحية والمسائية طيلة أيام المعرض من خلال نخبة من الموظفين لعرض محتوياته وشرحها للزوّار.

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