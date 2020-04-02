شاهد.. تكثيف عمليات تعقيم وتطهير شوارع ومرافق "بلدية فيفاء"

للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد

كثفت بلدية فيفاء، عمليات تعقيم وتطهير شوارعها ومرافقها العامة وقت منع التجول، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمتابعة رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان.



ورسمت بلدية محافظة فيفاء، خطة مكثفة منذ وقت مبكر، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من ‎الفيروس، من خلال عمل جولات رقابية منظمة على جميع المحلات الغذائية والمطاعم في فترتين صباحية ومسائية.



وشرعت في تغسيل الحاويات، وتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية والصرافات، وتنفيذ عمليات رش بالجهود الذاتية أو عبر مشروع المكافحة المنزلية.



ونشرت البلدية مجموعة فيديوهات وصورًا توعوية وتثقيفية للتعريف بفيروس كورونا، وسُبل الوقاية منه والحد من انتشاره، مدعومة ما نشرته بجهودها في مكافحته، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة، والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940.