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بمليون زهرة.. أمانة عسير تزين مدينة أبها لاستقبال زوارها

في إطار زيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لـ"التحول الوطني"

زينت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من مليون شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعة على كل الشوارع والطرق والميادين والحدائق.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الأمانة قامت مؤخرًا بزراعة أكثر من مليون وردة وزهرة موسمية موزعة على كل أنحاء مدينة أبها بأشكال ومجسمات جمالية استعداداً لاستقبال صيف موسم عسير للعام الحالي.

وأضاف: تلك الجهود التي تبذلها الأمانة مستمرة من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية لمعالجة كل الملاحظات؛ بهدف تهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، علاوة على تعزيز تلك الحدائق بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة المستمرة والصيانة والتحسين والتجميل والرقابة على المواقع.

وأردف "الحميدي": الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برامج التحول الوطني ، والتي تهدف إلى تحسين المشهد البصري.

وتابع: جل تلك الأعمال تأتي من خلال مسح المواقع المستهدفة بشكل دقيق، ومن ثم دراستها، والعمل على توزيع الزهور الجديدة من خلال اختيار خليط نوعي منسق.

أمانة منطقة عسير أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمليون زهرة.. أمانة عسير تزين مدينة أبها لاستقبال زوارها
سبق

زينت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من مليون شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعة على كل الشوارع والطرق والميادين والحدائق.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الأمانة قامت مؤخرًا بزراعة أكثر من مليون وردة وزهرة موسمية موزعة على كل أنحاء مدينة أبها بأشكال ومجسمات جمالية استعداداً لاستقبال صيف موسم عسير للعام الحالي.

وأضاف: تلك الجهود التي تبذلها الأمانة مستمرة من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية لمعالجة كل الملاحظات؛ بهدف تهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، علاوة على تعزيز تلك الحدائق بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة المستمرة والصيانة والتحسين والتجميل والرقابة على المواقع.

وأردف "الحميدي": الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برامج التحول الوطني ، والتي تهدف إلى تحسين المشهد البصري.

وتابع: جل تلك الأعمال تأتي من خلال مسح المواقع المستهدفة بشكل دقيق، ومن ثم دراستها، والعمل على توزيع الزهور الجديدة من خلال اختيار خليط نوعي منسق.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
01:34 PM

بمليون زهرة.. أمانة عسير تزين مدينة أبها لاستقبال زوارها

في إطار زيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لـ"التحول الوطني"

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رائد القرفي - أبها
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زينت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من مليون شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعة على كل الشوارع والطرق والميادين والحدائق.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الأمانة قامت مؤخرًا بزراعة أكثر من مليون وردة وزهرة موسمية موزعة على كل أنحاء مدينة أبها بأشكال ومجسمات جمالية استعداداً لاستقبال صيف موسم عسير للعام الحالي.

وأضاف: تلك الجهود التي تبذلها الأمانة مستمرة من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية لمعالجة كل الملاحظات؛ بهدف تهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، علاوة على تعزيز تلك الحدائق بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة المستمرة والصيانة والتحسين والتجميل والرقابة على المواقع.

وأردف "الحميدي": الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برامج التحول الوطني ، والتي تهدف إلى تحسين المشهد البصري.

وتابع: جل تلك الأعمال تأتي من خلال مسح المواقع المستهدفة بشكل دقيق، ومن ثم دراستها، والعمل على توزيع الزهور الجديدة من خلال اختيار خليط نوعي منسق.

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