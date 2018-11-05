"تعليم النماص" يدشن مبادرة "إسعاد" لتحقيق التكافل الاجتماعي

دشنت المساعدة للشؤون التعليمية بالنماص "عزيزة بنت غرمان بن سعيد" مبادرة مشرفة الإعلام التربوي "نورة ظافر الشهري" والتي جاءت بعنوان "إسعاد" والتي تهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والجسد الواحد والفريق الواحد وتلمس احتياجات الزميلات النفسية وغيرها.

كما تهدف المبادرة إلى بث روح الألفة والسعادة لتعرض الجميع لضغوط العمل وأعباء الحياة ومفاجأتها وتكمن قيمة برنامج "إسعاد" بسهولة الوصول للمستهدفات وقيمتها المعنوية والنفسية.

وبادرت المنسقات الإعلاميات بالميدان إلى طلب تطبيقها بمدارسهن، ولن تقتصر المبادرة على التعليم وإنما ستخرج للمجتمع المحلي.

وكانت المبادرة قد شُكل لها فريق يضم 10 أعضاء قابل للزيادة وبرئاسة المساعدة ومتابعتها، جميع منسوبات تعليم النماص، إذ بدأت فعليًا من داخل أروقة الإدارة النسائية، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والجسد الواحد والفريق الواحد وتلمس احتياجات الزميلات النفسية وغيرها.

يُشار إلى أن "إسعاد" تنوعت مجالاتها بحسب الحالة كالمرض والعودة من إجازة الولادة أو عزاء ومشاركة أهل المرابطين على الحد وأبنائهم وأيضًا من تتميز أو تتلقى شكرًا وبذلك يكون الجميع على قلب واحد لتسود المحبة والفرحة والسعادة لتستطيع الموظفة زيادة الإنتاجية في بيئة محببة وجاذبة حين تشعر بأن الجميع حولها.