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اشتعال الحرب الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة.. هكذا ردت موسكو

"الخارجية" تهاجم إدارة بايدن منتقدة "السيناريوهات المفلسة" لاحتوائها

أعلنت روسيا الجمعة أنها ستحظر دخول عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وذلك ردًّا على العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو.

وكشفت موسكو اليوم الجمعة -حسب موقع سكاي نيوز- أن من بين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ووزير العدل ميريك غارلاند، وكبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية سوزان رايس.

وقالت موسكو في بيان، صدر عن الخارجية الروسية حول رد موسكو على العقوبات الأمريكية: "لا يمكن أن يبقى الهجوم الأخير الذي شنته إدارة بايدن على بلدنا دونما رد. يبدو أن واشنطن لا تريد أن تتحمل حقيقة أنه في الواقع الجيوسياسي الجديد لا يوجد مكان للديكتاتورية أحادية الجانب، والسيناريوهات المفلسة المتمثلة في (احتواء موسكو)، التي تواصل الولايات المتحدة الدفع بها عن قصر نظر، محفوفة بالمخاطر، ولاسيما بمزيد من التدهور في العلاقات الروسية - الأمريكية".

ومن بين الإجراءات التي ستتخذها موسكو -وفقًا للبيان- "سيجري طرد موظفي البعثات الدبلوماسية الأمريكية بمقدار يتناسب مع الإجراء الذي قامت به السلطات الأمريكية ضد الدبلوماسيين الروس"؛ وذلك على أساس سياسة الرد بالمثل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اشتعال الحرب الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة.. هكذا ردت موسكو
سبق

أعلنت روسيا الجمعة أنها ستحظر دخول عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وذلك ردًّا على العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو.

وكشفت موسكو اليوم الجمعة -حسب موقع سكاي نيوز- أن من بين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ووزير العدل ميريك غارلاند، وكبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية سوزان رايس.

وقالت موسكو في بيان، صدر عن الخارجية الروسية حول رد موسكو على العقوبات الأمريكية: "لا يمكن أن يبقى الهجوم الأخير الذي شنته إدارة بايدن على بلدنا دونما رد. يبدو أن واشنطن لا تريد أن تتحمل حقيقة أنه في الواقع الجيوسياسي الجديد لا يوجد مكان للديكتاتورية أحادية الجانب، والسيناريوهات المفلسة المتمثلة في (احتواء موسكو)، التي تواصل الولايات المتحدة الدفع بها عن قصر نظر، محفوفة بالمخاطر، ولاسيما بمزيد من التدهور في العلاقات الروسية - الأمريكية".

ومن بين الإجراءات التي ستتخذها موسكو -وفقًا للبيان- "سيجري طرد موظفي البعثات الدبلوماسية الأمريكية بمقدار يتناسب مع الإجراء الذي قامت به السلطات الأمريكية ضد الدبلوماسيين الروس"؛ وذلك على أساس سياسة الرد بالمثل.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:34 AM

اشتعال الحرب الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة.. هكذا ردت موسكو

"الخارجية" تهاجم إدارة بايدن منتقدة "السيناريوهات المفلسة" لاحتوائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت روسيا الجمعة أنها ستحظر دخول عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وذلك ردًّا على العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو.

وكشفت موسكو اليوم الجمعة -حسب موقع سكاي نيوز- أن من بين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ووزير العدل ميريك غارلاند، وكبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية سوزان رايس.

وقالت موسكو في بيان، صدر عن الخارجية الروسية حول رد موسكو على العقوبات الأمريكية: "لا يمكن أن يبقى الهجوم الأخير الذي شنته إدارة بايدن على بلدنا دونما رد. يبدو أن واشنطن لا تريد أن تتحمل حقيقة أنه في الواقع الجيوسياسي الجديد لا يوجد مكان للديكتاتورية أحادية الجانب، والسيناريوهات المفلسة المتمثلة في (احتواء موسكو)، التي تواصل الولايات المتحدة الدفع بها عن قصر نظر، محفوفة بالمخاطر، ولاسيما بمزيد من التدهور في العلاقات الروسية - الأمريكية".

ومن بين الإجراءات التي ستتخذها موسكو -وفقًا للبيان- "سيجري طرد موظفي البعثات الدبلوماسية الأمريكية بمقدار يتناسب مع الإجراء الذي قامت به السلطات الأمريكية ضد الدبلوماسيين الروس"؛ وذلك على أساس سياسة الرد بالمثل.

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