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"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان .. ويصيب 1257 شخصاً جديداً

الفيروس أنهى حياة 7 مرضى في يوم

سجّل لبنان 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 39620 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، (الأربعاء)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 17565.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 367 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة .

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"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان .. ويصيب 1257 شخصاً جديداً
سبق

سجّل لبنان 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 39620 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، (الأربعاء)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 17565.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 367 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة .

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:33 PM

"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان .. ويصيب 1257 شخصاً جديداً

الفيروس أنهى حياة 7 مرضى في يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل لبنان 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 39620 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، (الأربعاء)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 17565.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 367 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة .

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