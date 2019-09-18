الْتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاز في بيان صحفي صدر مساء اليوم الثلاثاء: إن الوزير بومبيو أعرب عن شكر الولايات المتحدة إلى ولي العهد البحريني؛ لدعمه حرية الملاحة بالانضمام إلى بناء الأمن البحري الدولي والموافقة على استضافة اجتماع فريق عمل وارسو المقبل. وبحسب البيان، ناقش الوزير بومبيو وولي العهد أهمية مواجهة تأثير النظام الإيراني في المنطقة، وأفضل السبل للمضيّ قدمًا في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، كما ناقشا أهم القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى.

وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع ولي العهد البحريني القضايا الثنائية والإقليمية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-18 الْتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاز في بيان صحفي صدر مساء اليوم الثلاثاء: إن الوزير بومبيو أعرب عن شكر الولايات المتحدة إلى ولي العهد البحريني؛ لدعمه حرية الملاحة بالانضمام إلى بناء الأمن البحري الدولي والموافقة على استضافة اجتماع فريق عمل وارسو المقبل.

وبحسب البيان، ناقش الوزير بومبيو وولي العهد أهمية مواجهة تأثير النظام الإيراني في المنطقة، وأفضل السبل للمضيّ قدمًا في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، كما ناقشا أهم القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 08:46 AM

وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع ولي العهد البحريني القضايا الثنائية والإقليمية أكدا أهمية مواجهة تأثير النظام الإيراني في المنطقة





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الْتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاز في بيان صحفي صدر مساء اليوم الثلاثاء: إن الوزير بومبيو أعرب عن شكر الولايات المتحدة إلى ولي العهد البحريني؛ لدعمه حرية الملاحة بالانضمام إلى بناء الأمن البحري الدولي والموافقة على استضافة اجتماع فريق عمل وارسو المقبل.

وبحسب البيان، ناقش الوزير بومبيو وولي العهد أهمية مواجهة تأثير النظام الإيراني في المنطقة، وأفضل السبل للمضيّ قدمًا في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، كما ناقشا أهم القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى.