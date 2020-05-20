النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتادت زيارة المحاجر الصحية.. "كورونا" يودي بحياة نائبة باكستانية

رغم ارتفاع معدل الإصابات إسلام آباد مستمرة في تخفيف الإجراءات

توفيت شاهين رازا عضو المجلس التشريعي المحلي للبنجاب في باكستان، اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بـ"كوفيد-19"، لتصبح أول شخصية سياسية يودي تفشي الفيروس بحياتها في البلاد، في وقت رفعت فيه إجراءات العزل العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى مايو الطبيب أسعد أسلم، أن شاهين رازا (65 عاماً) توفيت في مدينة لاهور في شرق باكستان، وفقاً لـ"رويترز".


وأضاف أنها دخلت أحد المستشفيات يوم 17 مايو ثم نقلت إلى مستشفى مايو يوم الاثنين حيث أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس.

من جهتها، بينت وزيرة الصحة بالبنجاب ياسمين رشيد، أن "رازا " كانت تزور مراكز الحجر الصحي في الإقليم لتفقدها، وكانت من الناجين من مرض السرطان.

و"رازا" عضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، وانتخبت ضمن الحصة المخصصة للنساء.

وسجلت باكستان 45898 حالة إصابة و985 وفاة حتى الآن، جراء المرض التنفسي الناتج عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وشهد أمس أعلى وفيات يومية وبلغت 46 وفاة.

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة واصلت باكستان اليوم، تخفيف القيود بتشغيل شبكة القطارات بعد توقفها منذ نحو شهرين.

باكستان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اعتادت زيارة المحاجر الصحية.. "كورونا" يودي بحياة نائبة باكستانية
سبق

توفيت شاهين رازا عضو المجلس التشريعي المحلي للبنجاب في باكستان، اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بـ"كوفيد-19"، لتصبح أول شخصية سياسية يودي تفشي الفيروس بحياتها في البلاد، في وقت رفعت فيه إجراءات العزل العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى مايو الطبيب أسعد أسلم، أن شاهين رازا (65 عاماً) توفيت في مدينة لاهور في شرق باكستان، وفقاً لـ"رويترز".


وأضاف أنها دخلت أحد المستشفيات يوم 17 مايو ثم نقلت إلى مستشفى مايو يوم الاثنين حيث أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس.

من جهتها، بينت وزيرة الصحة بالبنجاب ياسمين رشيد، أن "رازا " كانت تزور مراكز الحجر الصحي في الإقليم لتفقدها، وكانت من الناجين من مرض السرطان.

و"رازا" عضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، وانتخبت ضمن الحصة المخصصة للنساء.

وسجلت باكستان 45898 حالة إصابة و985 وفاة حتى الآن، جراء المرض التنفسي الناتج عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وشهد أمس أعلى وفيات يومية وبلغت 46 وفاة.

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة واصلت باكستان اليوم، تخفيف القيود بتشغيل شبكة القطارات بعد توقفها منذ نحو شهرين.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
04:43 PM

اعتادت زيارة المحاجر الصحية.. "كورونا" يودي بحياة نائبة باكستانية

رغم ارتفاع معدل الإصابات إسلام آباد مستمرة في تخفيف الإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,861

توفيت شاهين رازا عضو المجلس التشريعي المحلي للبنجاب في باكستان، اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بـ"كوفيد-19"، لتصبح أول شخصية سياسية يودي تفشي الفيروس بحياتها في البلاد، في وقت رفعت فيه إجراءات العزل العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى مايو الطبيب أسعد أسلم، أن شاهين رازا (65 عاماً) توفيت في مدينة لاهور في شرق باكستان، وفقاً لـ"رويترز".


وأضاف أنها دخلت أحد المستشفيات يوم 17 مايو ثم نقلت إلى مستشفى مايو يوم الاثنين حيث أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس.

من جهتها، بينت وزيرة الصحة بالبنجاب ياسمين رشيد، أن "رازا " كانت تزور مراكز الحجر الصحي في الإقليم لتفقدها، وكانت من الناجين من مرض السرطان.

و"رازا" عضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، وانتخبت ضمن الحصة المخصصة للنساء.

وسجلت باكستان 45898 حالة إصابة و985 وفاة حتى الآن، جراء المرض التنفسي الناتج عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وشهد أمس أعلى وفيات يومية وبلغت 46 وفاة.

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة واصلت باكستان اليوم، تخفيف القيود بتشغيل شبكة القطارات بعد توقفها منذ نحو شهرين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة