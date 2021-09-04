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الولايات المتحدة تسجِّل 157,997 إصابة جديدة و1,415 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 39,831,318 حالة والوفيات 644,848 شخصًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,997 إصابة مؤكدة و1,415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 39,831,318، فيما بلغ عدد الوفيات 644,848.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجِّل 157,997 إصابة جديدة و1,415 وفاة بكورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,997 إصابة مؤكدة و1,415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 39,831,318، فيما بلغ عدد الوفيات 644,848.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:20 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 157,997 إصابة جديدة و1,415 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 39,831,318 حالة والوفيات 644,848 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,997 إصابة مؤكدة و1,415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 39,831,318، فيما بلغ عدد الوفيات 644,848.

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