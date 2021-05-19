النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ 349 حالة.. مكة الأكثر في عدد إصابات كورونا اليومية

فيما حلّت الرياض في المرتبة الثانية بواقع 334 حالة

سجلت منطقة مكة المكرمة 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة، اليوم.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 334 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 148 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 104 إصابة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ 74 حالة تلتها منطقة جازان بـ 60 حالة ثم تبوك 37 حالة، ثم منطقة القصيم ب 31 حالة ونجران بواقع 26 إصابة والباحة بـ 19 حالة ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 13 حالة ثم حائل بـ 11 حالة وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيل بـ 7 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 910 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة.

منطقة مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بـ 349 حالة.. مكة الأكثر في عدد إصابات كورونا اليومية
سبق

سجلت منطقة مكة المكرمة 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة، اليوم.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 334 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 148 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 104 إصابة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ 74 حالة تلتها منطقة جازان بـ 60 حالة ثم تبوك 37 حالة، ثم منطقة القصيم ب 31 حالة ونجران بواقع 26 إصابة والباحة بـ 19 حالة ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 13 حالة ثم حائل بـ 11 حالة وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيل بـ 7 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 910 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
04:18 PM

بـ 349 حالة.. مكة الأكثر في عدد إصابات كورونا اليومية

فيما حلّت الرياض في المرتبة الثانية بواقع 334 حالة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,030

سجلت منطقة مكة المكرمة 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة، اليوم.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 334 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 148 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 104 إصابة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ 74 حالة تلتها منطقة جازان بـ 60 حالة ثم تبوك 37 حالة، ثم منطقة القصيم ب 31 حالة ونجران بواقع 26 إصابة والباحة بـ 19 حالة ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 13 حالة ثم حائل بـ 11 حالة وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيل بـ 7 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 910 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,902
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,357
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة