نائب وزير الداخلية: اليوم الوطني مناسبة عزيزة وتاريخ راسخ

أكد أن الأمان الذي تعيشه المملكة أكبر دليل على الحنكة السياسية

رفع نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

جاء ذلك في كلمة له فيما يلي نصها: تمثل مناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة ذكرى عزيزة على القلوب وتاريخ راسخ يعرب عن اعتزاز وفخر بتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء –رحمهم الله- في توحيد هذ الكيان الشامخ والصرح القائم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم منهجاً ودستوراً.

وأضاف: وأكمل المسيرة الأبناء الملوك البررة –رحمهم الله– وصولاً إلى العهد الميمون والزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتابع: إن الأمن والأمان والازدهار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في ظل قياداتها الحكيمة على مرور العصور والأزمنة ومسارات التغيير حول العالم ماضياً وحاضراً أكبر دليل على الحنكة السياسية والاستشراف المستقبلي منذ توحيدها وما حظيت به من مكانة دولية وإسلامية من خلال مواقفها الثابتة ودورها في نشر الأمن والسلم العالمي ومكافحة ظواهر الإرهاب وأنواع الفكر الضال حتى أصبحت نموذج عالمي قائم في مجال الأمن الفكري والاجتماعي.

وأردف قائلاً: وما تحقق بفضل من الله عز وجل من استتباب الأمن وحفظ للمقدرات وتنمية الموارد وإنجازات على كل الأصعدة والمستويات أثبت قدرة المملكة ورجالاتها على التعامل مع الظروف والتحديات مهما تعددت وكان حالها ومكانها، وما نشهده اليوم من صرح مؤسسي عظيم في وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وما عليها من واجبات الوطنية وتشرف كل منسوبيها بخدمة وتقديم أرواحهم فداء للوطن، وتوجيهات سمو وزير الداخلية حفظه الله بالعمل على التطوير المستمر وبذل الجهود الموحدة؛ لإكمال مسيرة العطاء والنماء في هذا الوطن الغالي.