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30 مستشفى يعقدون اجتماعًا مرئياً لمناقشة حالات كورونا بالشرقية

التشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي

عقد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور إبراهيم العريفي اجتماعًا مرئيًا مع أكثر من ٣٠ مستشفى حكوميًا وأهليًا بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة علاج الحالات الإسعافية غير حالات مرض الكورونا المستجد وتوفر المخزون الاستراتيجي بالمستشفيات وفحص المرض المستجد بمختبرات مستشفيات الشرقية "المسح الصحي".

كما ناقش الاجتماع معالجة حالات مرض الكورونا وتوحيد البرتوكولات والموجهات الخاصة بالعمل والتشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي.

فيروس كورونا الجديد الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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30 مستشفى يعقدون اجتماعًا مرئياً لمناقشة حالات كورونا بالشرقية
سبق

عقد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور إبراهيم العريفي اجتماعًا مرئيًا مع أكثر من ٣٠ مستشفى حكوميًا وأهليًا بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة علاج الحالات الإسعافية غير حالات مرض الكورونا المستجد وتوفر المخزون الاستراتيجي بالمستشفيات وفحص المرض المستجد بمختبرات مستشفيات الشرقية "المسح الصحي".

كما ناقش الاجتماع معالجة حالات مرض الكورونا وتوحيد البرتوكولات والموجهات الخاصة بالعمل والتشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
06:00 PM

30 مستشفى يعقدون اجتماعًا مرئياً لمناقشة حالات كورونا بالشرقية

التشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي

A A A
حامد العلي - الدمام
0
1,579

عقد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور إبراهيم العريفي اجتماعًا مرئيًا مع أكثر من ٣٠ مستشفى حكوميًا وأهليًا بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة علاج الحالات الإسعافية غير حالات مرض الكورونا المستجد وتوفر المخزون الاستراتيجي بالمستشفيات وفحص المرض المستجد بمختبرات مستشفيات الشرقية "المسح الصحي".

كما ناقش الاجتماع معالجة حالات مرض الكورونا وتوحيد البرتوكولات والموجهات الخاصة بالعمل والتشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي.

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