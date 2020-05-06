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"الخطوط القطرية" تعترف: نواجه صعوبات كبيرة وسيتم تسريح عدد كبير من الموظفين والمضيفين

تواجه شركة الخطوط الجوية القطرية أزمة كبيرة بسبب الصعوبات التي تواجهها، وحذرت الشركة موظفيها بأنها ستسرّح عدداً كبيراً منهم بسبب الصعوبات التي تواجهها نتيجة انهيار الطلب على السفر جواً.

رئيس مجلس إدارة القطرية أكبر الباكر وجّه رسالة إلى موظفي الشركة، محذراً بأن الشركة ستسرح عدداً كبيراً من موظفيها.

وقالت "القطرية" إنها مجبرة على "التصرف بحسم لحماية مستقبل الشركة".

وقال "الباكر" في رسالته: "إننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين، وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف، بما في ذلك في أطقم المضيفين".

ويبلغ عدد موظفي الخطوط القطرية أكثر من 45 ألف موظف وعامل، ولديها أسطول جوي يبلغ عدد طائراته 240.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن الصدمة غير المسبوقة التي يواجهها قطاعنا تسببت في قيام تحديات كبيرة، وعلينا التصرف بحزم لحماية مستقبل شركتنا".

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"الخطوط القطرية" تعترف: نواجه صعوبات كبيرة وسيتم تسريح عدد كبير من الموظفين والمضيفين
سبق

تواجه شركة الخطوط الجوية القطرية أزمة كبيرة بسبب الصعوبات التي تواجهها، وحذرت الشركة موظفيها بأنها ستسرّح عدداً كبيراً منهم بسبب الصعوبات التي تواجهها نتيجة انهيار الطلب على السفر جواً.

رئيس مجلس إدارة القطرية أكبر الباكر وجّه رسالة إلى موظفي الشركة، محذراً بأن الشركة ستسرح عدداً كبيراً من موظفيها.

وقالت "القطرية" إنها مجبرة على "التصرف بحسم لحماية مستقبل الشركة".

وقال "الباكر" في رسالته: "إننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين، وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف، بما في ذلك في أطقم المضيفين".

ويبلغ عدد موظفي الخطوط القطرية أكثر من 45 ألف موظف وعامل، ولديها أسطول جوي يبلغ عدد طائراته 240.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن الصدمة غير المسبوقة التي يواجهها قطاعنا تسببت في قيام تحديات كبيرة، وعلينا التصرف بحزم لحماية مستقبل شركتنا".

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
02:52 PM

"الخطوط القطرية" تعترف: نواجه صعوبات كبيرة وسيتم تسريح عدد كبير من الموظفين والمضيفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواجه شركة الخطوط الجوية القطرية أزمة كبيرة بسبب الصعوبات التي تواجهها، وحذرت الشركة موظفيها بأنها ستسرّح عدداً كبيراً منهم بسبب الصعوبات التي تواجهها نتيجة انهيار الطلب على السفر جواً.

رئيس مجلس إدارة القطرية أكبر الباكر وجّه رسالة إلى موظفي الشركة، محذراً بأن الشركة ستسرح عدداً كبيراً من موظفيها.

وقالت "القطرية" إنها مجبرة على "التصرف بحسم لحماية مستقبل الشركة".

وقال "الباكر" في رسالته: "إننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين، وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف، بما في ذلك في أطقم المضيفين".

ويبلغ عدد موظفي الخطوط القطرية أكثر من 45 ألف موظف وعامل، ولديها أسطول جوي يبلغ عدد طائراته 240.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن الصدمة غير المسبوقة التي يواجهها قطاعنا تسببت في قيام تحديات كبيرة، وعلينا التصرف بحزم لحماية مستقبل شركتنا".

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