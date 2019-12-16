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عبور 13 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 ديسمبر 2019م إلى 17 ديسمبر2019م تحمل 26.633 كرتوناً من التمور تزن 213 طناً و64 كيلوجراماً، و150 سلة غذائية تزن 11 طناً و100 كيلوجرام، و43 طناً و800 كيلوجرام من المواد الإيوائية تحتوي على 365 خيمة، تستهدف محافظات مأرب، الضالع، عدن، سيئون، الحزم.

وتأتي هذه المعونات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

منفذ الوديعة اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبور 13 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
سبق

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 ديسمبر 2019م إلى 17 ديسمبر2019م تحمل 26.633 كرتوناً من التمور تزن 213 طناً و64 كيلوجراماً، و150 سلة غذائية تزن 11 طناً و100 كيلوجرام، و43 طناً و800 كيلوجرام من المواد الإيوائية تحتوي على 365 خيمة، تستهدف محافظات مأرب، الضالع، عدن، سيئون، الحزم.

وتأتي هذه المعونات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
05:33 PM

عبور 13 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 ديسمبر 2019م إلى 17 ديسمبر2019م تحمل 26.633 كرتوناً من التمور تزن 213 طناً و64 كيلوجراماً، و150 سلة غذائية تزن 11 طناً و100 كيلوجرام، و43 طناً و800 كيلوجرام من المواد الإيوائية تحتوي على 365 خيمة، تستهدف محافظات مأرب، الضالع، عدن، سيئون، الحزم.

وتأتي هذه المعونات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,318
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,256
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,633
200 مليون

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