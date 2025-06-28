النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التقطتها عدسة المصورين.. شاهد حفاوة استقبال رئيس وزراء اليابان لولي العهد

كان في مقدمة مستقبليه أثناء وصوله إلى مقر القمة في أوساكا

التقطت عدسة المصورين مجموعة من الصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس الأمير وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين أثناء وصوله إلى مقر انعقاد القمة.


حيث أظهرت الصور حفاوة استقبال رئيس الوزراء الياباني لولي العهد والتقاط الصور التذكارية.


وكان قد علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول: "للفخر عنوان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التقطتها عدسة المصورين.. شاهد حفاوة استقبال رئيس وزراء اليابان لولي العهد
سبق

التقطت عدسة المصورين مجموعة من الصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس الأمير وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين أثناء وصوله إلى مقر انعقاد القمة.


حيث أظهرت الصور حفاوة استقبال رئيس الوزراء الياباني لولي العهد والتقاط الصور التذكارية.


وكان قد علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول: "للفخر عنوان".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:10 AM

التقطتها عدسة المصورين.. شاهد حفاوة استقبال رئيس وزراء اليابان لولي العهد

كان في مقدمة مستقبليه أثناء وصوله إلى مقر القمة في أوساكا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,798

التقطت عدسة المصورين مجموعة من الصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس الأمير وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين أثناء وصوله إلى مقر انعقاد القمة.


حيث أظهرت الصور حفاوة استقبال رئيس الوزراء الياباني لولي العهد والتقاط الصور التذكارية.


وكان قد علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول: "للفخر عنوان".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,332
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,184
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,693
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,070

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة