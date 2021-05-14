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كوريا الجنوبية: 29 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم، عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن 26 حالة من بين الحالات الجديدة كانت محلية المصدر؛ مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 10991 شخصًا.

وتوزعت الحالات المحلية على: إنتشون (12 حالة)، وإقليم كيونغ كي (6)، و3 حالات في كل من سيئول وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وحالة واحدة في كل من إقليميْ كانغ وون، وتشونغ تشيونغ الجنوبي.

أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج، وتم تسجيلها في سيئول وإقليم جولا الجنوبي، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي. ولم يتم اكتشاف أي حالة إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

وأبلغت البلاد عن حالة وفاة جديدة أمس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 67 حالة يوم أمس، ليرتفع المجموع إلى 9762 حالة. وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 39 شخصًا إلى 969 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 29 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا
سبق

أعلنت سلطات الصحة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم، عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن 26 حالة من بين الحالات الجديدة كانت محلية المصدر؛ مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 10991 شخصًا.

وتوزعت الحالات المحلية على: إنتشون (12 حالة)، وإقليم كيونغ كي (6)، و3 حالات في كل من سيئول وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وحالة واحدة في كل من إقليميْ كانغ وون، وتشونغ تشيونغ الجنوبي.

أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج، وتم تسجيلها في سيئول وإقليم جولا الجنوبي، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي. ولم يتم اكتشاف أي حالة إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

وأبلغت البلاد عن حالة وفاة جديدة أمس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 67 حالة يوم أمس، ليرتفع المجموع إلى 9762 حالة. وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 39 شخصًا إلى 969 شخصًا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:10 AM

كوريا الجنوبية: 29 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت سلطات الصحة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم، عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن 26 حالة من بين الحالات الجديدة كانت محلية المصدر؛ مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 10991 شخصًا.

وتوزعت الحالات المحلية على: إنتشون (12 حالة)، وإقليم كيونغ كي (6)، و3 حالات في كل من سيئول وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وحالة واحدة في كل من إقليميْ كانغ وون، وتشونغ تشيونغ الجنوبي.

أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج، وتم تسجيلها في سيئول وإقليم جولا الجنوبي، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي. ولم يتم اكتشاف أي حالة إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

وأبلغت البلاد عن حالة وفاة جديدة أمس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 67 حالة يوم أمس، ليرتفع المجموع إلى 9762 حالة. وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 39 شخصًا إلى 969 شخصًا.

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