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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

فيديو.. استشاري أمراض مُعدية: ارتداء القفازات بشروط.. قد تعرضك للعدوى

"العلي": إجراءات الوقاية والنظافة اليومية أكثر ضمانة لمنع انتشار "كورونا"

أكد استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية الدكتور علاء العلي أن ارتداء القفازات لا يقي تماماً من العدوى بفيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن ارتداءها يكون في ظروف وأوقات محددة، وليس في كل مكان، فالإنسان في حياته العامة والعادية لا يحتاج إلى ارتدائها فليس لها داعٍ.

وخاطب "العلي" أحد المتسوقين الذي كان مرتدياً قفازات أثناء تسوقه في فيديو نشره حساب "عش بصحة" @LiveWellMOH قائلاً: أنت فعلياً بلبسك القفازات نشرت الميكروبات هنا وهناك، لم تحمِ نفسك ولم تقِها، بل عرّضت نفسك أكثر للخطر، وبمجرد أن تلمس أنفك أو عينك تكون نقلت الميكروبات التي جمّعتها إلى جسمك!! وبالتالي أنت عرضة أكبر للعدوى بلبسك القفازات!!

وأضاف: لا أستخدم القفازات إلا عندما تكون هناك إصابة مؤكدة بـ"كورونا" أتعامل معها أو مصدر غير نظيف أحتاج إلى أن أتعامل معه، غير ذلك لا نحتاج لارتدائها أبداً.

وأضاف: لو غسل الإنسان يديه قبل دخوله مركز التسوق يكون وقى نفسه ووقى الأدوات الموجودة به، وبإذن الله لن يكون هناك انتقال للعدوى أبداً، وبمجرد أن ينتهي من التسوق يغسل يديه مرة أخرى، لذلك نجد المعقمات في كل مكان.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. استشاري أمراض مُعدية: ارتداء القفازات بشروط.. قد تعرضك للعدوى
سبق

أكد استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية الدكتور علاء العلي أن ارتداء القفازات لا يقي تماماً من العدوى بفيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن ارتداءها يكون في ظروف وأوقات محددة، وليس في كل مكان، فالإنسان في حياته العامة والعادية لا يحتاج إلى ارتدائها فليس لها داعٍ.

وخاطب "العلي" أحد المتسوقين الذي كان مرتدياً قفازات أثناء تسوقه في فيديو نشره حساب "عش بصحة" @LiveWellMOH قائلاً: أنت فعلياً بلبسك القفازات نشرت الميكروبات هنا وهناك، لم تحمِ نفسك ولم تقِها، بل عرّضت نفسك أكثر للخطر، وبمجرد أن تلمس أنفك أو عينك تكون نقلت الميكروبات التي جمّعتها إلى جسمك!! وبالتالي أنت عرضة أكبر للعدوى بلبسك القفازات!!

وأضاف: لا أستخدم القفازات إلا عندما تكون هناك إصابة مؤكدة بـ"كورونا" أتعامل معها أو مصدر غير نظيف أحتاج إلى أن أتعامل معه، غير ذلك لا نحتاج لارتدائها أبداً.

وأضاف: لو غسل الإنسان يديه قبل دخوله مركز التسوق يكون وقى نفسه ووقى الأدوات الموجودة به، وبإذن الله لن يكون هناك انتقال للعدوى أبداً، وبمجرد أن ينتهي من التسوق يغسل يديه مرة أخرى، لذلك نجد المعقمات في كل مكان.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:09 PM

فيديو.. استشاري أمراض مُعدية: ارتداء القفازات بشروط.. قد تعرضك للعدوى

"العلي": إجراءات الوقاية والنظافة اليومية أكثر ضمانة لمنع انتشار "كورونا"

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عبدالحكيم شار - الرياض
7
8,807

أكد استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية الدكتور علاء العلي أن ارتداء القفازات لا يقي تماماً من العدوى بفيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن ارتداءها يكون في ظروف وأوقات محددة، وليس في كل مكان، فالإنسان في حياته العامة والعادية لا يحتاج إلى ارتدائها فليس لها داعٍ.

وخاطب "العلي" أحد المتسوقين الذي كان مرتدياً قفازات أثناء تسوقه في فيديو نشره حساب "عش بصحة" @LiveWellMOH قائلاً: أنت فعلياً بلبسك القفازات نشرت الميكروبات هنا وهناك، لم تحمِ نفسك ولم تقِها، بل عرّضت نفسك أكثر للخطر، وبمجرد أن تلمس أنفك أو عينك تكون نقلت الميكروبات التي جمّعتها إلى جسمك!! وبالتالي أنت عرضة أكبر للعدوى بلبسك القفازات!!

وأضاف: لا أستخدم القفازات إلا عندما تكون هناك إصابة مؤكدة بـ"كورونا" أتعامل معها أو مصدر غير نظيف أحتاج إلى أن أتعامل معه، غير ذلك لا نحتاج لارتدائها أبداً.

وأضاف: لو غسل الإنسان يديه قبل دخوله مركز التسوق يكون وقى نفسه ووقى الأدوات الموجودة به، وبإذن الله لن يكون هناك انتقال للعدوى أبداً، وبمجرد أن ينتهي من التسوق يغسل يديه مرة أخرى، لذلك نجد المعقمات في كل مكان.

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