قلّد مدير عام حرس الحدود بمنطقة نجران، اللواء ركن عبد الله بن حمد الذويخ، المقدم محمد بن عائض آل عادي، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.
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"آل عادي" لرتبة مقدم بحرس الحدود
قلّد مدير عام حرس الحدود بمنطقة نجران، اللواء ركن عبد الله بن حمد الذويخ، المقدم محمد بن عائض آل عادي، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.
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"آل عادي" لرتبة مقدم بحرس الحدودصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-04
04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
04:22 PM
"آل عادي" لرتبة مقدم بحرس الحدود
قلّد مدير عام حرس الحدود بمنطقة نجران، اللواء ركن عبد الله بن حمد الذويخ، المقدم محمد بن عائض آل عادي، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.
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