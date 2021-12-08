بريطانيا تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض

وصفته بالاعتداء السافر على سيادة المملكة وأمنها

أدانت المملكة المتحدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية استهدافها للمنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مستنكرةً قيامها بإطلاق الصاروخ الباليستي تجاه الرياض؛ في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها، داعيةً إلى وقف هذه الهجمات فورًا.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي مواصلة المملكة المتحدة دعمها للحق السيادي للمملكة العربية في السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان.