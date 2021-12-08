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بريطانيا تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض

وصفته بالاعتداء السافر على سيادة المملكة وأمنها

أدانت المملكة المتحدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية استهدافها للمنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مستنكرةً قيامها بإطلاق الصاروخ الباليستي تجاه الرياض؛ في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها، داعيةً إلى وقف هذه الهجمات فورًا.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي مواصلة المملكة المتحدة دعمها للحق السيادي للمملكة العربية في السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بريطانيا تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض
سبق

أدانت المملكة المتحدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية استهدافها للمنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مستنكرةً قيامها بإطلاق الصاروخ الباليستي تجاه الرياض؛ في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها، داعيةً إلى وقف هذه الهجمات فورًا.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي مواصلة المملكة المتحدة دعمها للحق السيادي للمملكة العربية في السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
04:36 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:44 PM

بريطانيا تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض

وصفته بالاعتداء السافر على سيادة المملكة وأمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
386

أدانت المملكة المتحدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية استهدافها للمنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، مستنكرةً قيامها بإطلاق الصاروخ الباليستي تجاه الرياض؛ في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها، داعيةً إلى وقف هذه الهجمات فورًا.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي مواصلة المملكة المتحدة دعمها للحق السيادي للمملكة العربية في السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان.

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