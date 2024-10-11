النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. 419 جولة على المراكز التجارية للتأكد من التزامها بالأنظمة

الأمانة: تطهير 724 موقعًا باستخدام 150547 لترًا من المعقمات والمطهرات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 419 جولة رقابية، منها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة، منها 4 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 724 موقعًا، باستخدام 150547 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7633 طنًّا من النفايات، وأزالت 3939 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما استقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، 2624 بلاغًا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

وعن بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تلقى المركز أمس، 19 بلاغًا ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل منشأة، والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي وجولاتها الرقابية لمتابعة المنشآت التجارية؛ حرصًا على سلامة المجتمع؛ داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 ليتم معالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. 419 جولة على المراكز التجارية للتأكد من التزامها بالأنظمة
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 419 جولة رقابية، منها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة، منها 4 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 724 موقعًا، باستخدام 150547 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7633 طنًّا من النفايات، وأزالت 3939 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما استقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، 2624 بلاغًا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

وعن بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تلقى المركز أمس، 19 بلاغًا ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل منشأة، والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي وجولاتها الرقابية لمتابعة المنشآت التجارية؛ حرصًا على سلامة المجتمع؛ داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 ليتم معالجتها.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
02:28 PM

الشرقية.. 419 جولة على المراكز التجارية للتأكد من التزامها بالأنظمة

الأمانة: تطهير 724 موقعًا باستخدام 150547 لترًا من المعقمات والمطهرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
79

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 419 جولة رقابية، منها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة، منها 4 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 724 موقعًا، باستخدام 150547 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7633 طنًّا من النفايات، وأزالت 3939 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما استقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، 2624 بلاغًا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

وعن بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تلقى المركز أمس، 19 بلاغًا ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل منشأة، والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي وجولاتها الرقابية لمتابعة المنشآت التجارية؛ حرصًا على سلامة المجتمع؛ داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 ليتم معالجتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,816
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,287

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة