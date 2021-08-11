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"الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

دعت إلى الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "751" حالة مؤكدة وتعافي "1389" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "10182" حالة؛ منها (1407) حالات حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "525927" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "517379" حالة.

وفيما يخصّ الوفيات فقد تمّ تسجيل عدد "9" حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8366" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات
سبق

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "751" حالة مؤكدة وتعافي "1389" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "10182" حالة؛ منها (1407) حالات حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "525927" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "517379" حالة.

وفيما يخصّ الوفيات فقد تمّ تسجيل عدد "9" حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8366" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
04:34 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:05 AM

"الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

دعت إلى الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,473

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "751" حالة مؤكدة وتعافي "1389" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "10182" حالة؛ منها (1407) حالات حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "525927" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "517379" حالة.

وفيما يخصّ الوفيات فقد تمّ تسجيل عدد "9" حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8366" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

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