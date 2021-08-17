"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل

رويترز: الرحلات الجوية العسكرية للإجلاء بدأت بالإقلاع صباح اليوم

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين، وحثّت على "العودة إلى العمل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

يُذكر أنه في وقت سابق، اليوم، قال مسؤول أمني غربي في مطار كابل، إن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت بالإقلاع صباح الثلاثاء.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز"، أن مدرج المطار، الذي كان يعج بآلاف من المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خالياً من الحشود.

وأوقفت القوات الأميركية المسؤولة عن مطار كابل، رحلات الإجلاء بسبب الفوضى العارمة التي شهدها المطار الإثنين.