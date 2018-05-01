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"آل الشيخ": لست ضد "النصر".. ومن مصلحتي عدم خسارة جماهيره العريضة

قال إن هدفه أن يكون الدوري السعودي ضمن أقوى 10 دوريات في العالم

قال تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة، إنه لا يقف ضد النصر، معتبراً أن من مصلحته عدم خسارة جماهير عريضة مثل جماهيره وذلك في تغريدات بثتها قنوات ksa الرياضية.

وقال آل الشيخ: "ليس صحيحاً أنني ضد النصر وهذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، وليس من مصلحتي أن أخسر جمهوراً كبيراً أو أثر على مسيرة فريق كبير مثله".

وتابع: "أكثر الفرق التي دعمتها في الفترة الأخيرة هو فريق النصر سواء بالقضايا أو الصفقات مثل ظهير القادسية واللاعبين الأجانب وسلمان المالك نفسه يعرف أنني أكثر واحد وقفت معاه".

وأكمل: "بالأصح سلمان المالك لم يقف معاه إلا أنا والأمير خالد بن فهد لما جدد لاعبين والباقي من هيئة الرياضة".

وعن سعود آل سويلم قال: "رئيس النصر شغال صح، ويتفاوض مع لاعبين من العيار الثقيل وشهر 6 سيتضح كل شيء".

وتابع: "سعود السويلم رئيس النصر يفهم بالكورة ونوعية اللاعبين الذين يتفاوض معهم الآن تبين أن موسم النصر القادم كبير".

وختم تصريحاته في هذا الشأن قائلاً: "هدفي أن يكون الدوري السعودي من أفضل ١٠ دوريات بالعالم، وليس من مصلحتي أن أزعل النصراويين أو أقف ضدهم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل الشيخ": لست ضد "النصر".. ومن مصلحتي عدم خسارة جماهيره العريضة
سبق

قال تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة، إنه لا يقف ضد النصر، معتبراً أن من مصلحته عدم خسارة جماهير عريضة مثل جماهيره وذلك في تغريدات بثتها قنوات ksa الرياضية.

وقال آل الشيخ: "ليس صحيحاً أنني ضد النصر وهذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، وليس من مصلحتي أن أخسر جمهوراً كبيراً أو أثر على مسيرة فريق كبير مثله".

وتابع: "أكثر الفرق التي دعمتها في الفترة الأخيرة هو فريق النصر سواء بالقضايا أو الصفقات مثل ظهير القادسية واللاعبين الأجانب وسلمان المالك نفسه يعرف أنني أكثر واحد وقفت معاه".

وأكمل: "بالأصح سلمان المالك لم يقف معاه إلا أنا والأمير خالد بن فهد لما جدد لاعبين والباقي من هيئة الرياضة".

وعن سعود آل سويلم قال: "رئيس النصر شغال صح، ويتفاوض مع لاعبين من العيار الثقيل وشهر 6 سيتضح كل شيء".

وتابع: "سعود السويلم رئيس النصر يفهم بالكورة ونوعية اللاعبين الذين يتفاوض معهم الآن تبين أن موسم النصر القادم كبير".

وختم تصريحاته في هذا الشأن قائلاً: "هدفي أن يكون الدوري السعودي من أفضل ١٠ دوريات بالعالم، وليس من مصلحتي أن أزعل النصراويين أو أقف ضدهم".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
10:39 PM

"آل الشيخ": لست ضد "النصر".. ومن مصلحتي عدم خسارة جماهيره العريضة

قال إن هدفه أن يكون الدوري السعودي ضمن أقوى 10 دوريات في العالم

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محمد السيّد - الرياض
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قال تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة، إنه لا يقف ضد النصر، معتبراً أن من مصلحته عدم خسارة جماهير عريضة مثل جماهيره وذلك في تغريدات بثتها قنوات ksa الرياضية.

وقال آل الشيخ: "ليس صحيحاً أنني ضد النصر وهذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، وليس من مصلحتي أن أخسر جمهوراً كبيراً أو أثر على مسيرة فريق كبير مثله".

وتابع: "أكثر الفرق التي دعمتها في الفترة الأخيرة هو فريق النصر سواء بالقضايا أو الصفقات مثل ظهير القادسية واللاعبين الأجانب وسلمان المالك نفسه يعرف أنني أكثر واحد وقفت معاه".

وأكمل: "بالأصح سلمان المالك لم يقف معاه إلا أنا والأمير خالد بن فهد لما جدد لاعبين والباقي من هيئة الرياضة".

وعن سعود آل سويلم قال: "رئيس النصر شغال صح، ويتفاوض مع لاعبين من العيار الثقيل وشهر 6 سيتضح كل شيء".

وتابع: "سعود السويلم رئيس النصر يفهم بالكورة ونوعية اللاعبين الذين يتفاوض معهم الآن تبين أن موسم النصر القادم كبير".

وختم تصريحاته في هذا الشأن قائلاً: "هدفي أن يكون الدوري السعودي من أفضل ١٠ دوريات بالعالم، وليس من مصلحتي أن أزعل النصراويين أو أقف ضدهم".

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