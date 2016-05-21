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جدة.. أب "ينحر" ابنته بأربع طعنات وينقلها إلى المستشفى في حالة خطرة

الجاني لاذ بالفرار عندما شاهد رجال الأمن.. والشرطة تحقق في القضية

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة جدة الآن جريمة إقدام أب على نحر ابنته بسكين، وطعنها أربع طعنات، وذلك في أحد أحياء المحافظة.

وقالت مصادر لـ"سبق": "إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغًا بإقدام أب على نحر ابنته البالغة 15 عامًا، وطعنها طعنات عدة، ثم قام بنقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز. وعند انتقال الجهات الأمنية لمستشفى الملك عبدالعزيز، وعندما شاهد الجاني رجال الأمن لاذ بالفرار".

وأضافت المصادر بأن الأطباء بالمستشفى على الفور قاموا بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها، فيما تولت شرطة البلد التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. أب "ينحر" ابنته بأربع طعنات وينقلها إلى المستشفى في حالة خطرة
سبق

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة جدة الآن جريمة إقدام أب على نحر ابنته بسكين، وطعنها أربع طعنات، وذلك في أحد أحياء المحافظة.

وقالت مصادر لـ"سبق": "إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغًا بإقدام أب على نحر ابنته البالغة 15 عامًا، وطعنها طعنات عدة، ثم قام بنقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز. وعند انتقال الجهات الأمنية لمستشفى الملك عبدالعزيز، وعندما شاهد الجاني رجال الأمن لاذ بالفرار".

وأضافت المصادر بأن الأطباء بالمستشفى على الفور قاموا بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها، فيما تولت شرطة البلد التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
11:10 PM

جدة.. أب "ينحر" ابنته بأربع طعنات وينقلها إلى المستشفى في حالة خطرة

الجاني لاذ بالفرار عندما شاهد رجال الأمن.. والشرطة تحقق في القضية

A A A
هادي العصيمي - جدة
84
118,049

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة جدة الآن جريمة إقدام أب على نحر ابنته بسكين، وطعنها أربع طعنات، وذلك في أحد أحياء المحافظة.

وقالت مصادر لـ"سبق": "إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغًا بإقدام أب على نحر ابنته البالغة 15 عامًا، وطعنها طعنات عدة، ثم قام بنقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز. وعند انتقال الجهات الأمنية لمستشفى الملك عبدالعزيز، وعندما شاهد الجاني رجال الأمن لاذ بالفرار".

وأضافت المصادر بأن الأطباء بالمستشفى على الفور قاموا بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها، فيما تولت شرطة البلد التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

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