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أمير تبوك يُدشن نظام إدارة اللجان والمجالس الإلكتروني

بما يسهم إستراتيجياً في تحقيق رؤية الحكومة الرقمية

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ نظام مجلس المنطقة وإدارة اللجان والمجالس الإلكترونية، بالتعاون مع جامعة تبوك، وحضور رئيسها الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي.

يأتي ذلك لتحويل إدارة الاجتماعات الورقية بالإمارة والجهات ذات العلاقة، إلى محتوى وإجراءات تسهم إستراتيجياً في تحقيق رؤية الحكومة الرقمية.

واستمع الأمير فهد بن سلطان إلى شرح من رئيس الجامعة عن آلية عمل النظام الذي ستتم فيه جدولة وإنشاء الاجتماعات للمجالس واللجان، ودعوة وتسجيل حضور الأعضاء، إضافة إلى التصويت الإلكتروني على القرارات والتوصيات، والتوقيع الإلكتروني دون الحاجة لطباعة محاضر الاجتماعات، والحفاظ على موثوقية المعلومات بعد أرشفته.

وبارك انطلاق هذه المرحلة من العمل، منوهًا إلى التطور التقني الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ‏وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وأشاد بما حققته إمارة المنطقة مؤخرًا من نجاحات وإنجازات في مجال التحول الرقمي على مستوى إمارات المناطق بالمملكة، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس جامعة تبوك وفريق العمل، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

حضر حفل التدشين: وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ناصر بن أحمد الخريصي، وأمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود بنت محمد الخميس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يُدشن نظام إدارة اللجان والمجالس الإلكتروني
سبق

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ نظام مجلس المنطقة وإدارة اللجان والمجالس الإلكترونية، بالتعاون مع جامعة تبوك، وحضور رئيسها الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي.

يأتي ذلك لتحويل إدارة الاجتماعات الورقية بالإمارة والجهات ذات العلاقة، إلى محتوى وإجراءات تسهم إستراتيجياً في تحقيق رؤية الحكومة الرقمية.

واستمع الأمير فهد بن سلطان إلى شرح من رئيس الجامعة عن آلية عمل النظام الذي ستتم فيه جدولة وإنشاء الاجتماعات للمجالس واللجان، ودعوة وتسجيل حضور الأعضاء، إضافة إلى التصويت الإلكتروني على القرارات والتوصيات، والتوقيع الإلكتروني دون الحاجة لطباعة محاضر الاجتماعات، والحفاظ على موثوقية المعلومات بعد أرشفته.

وبارك انطلاق هذه المرحلة من العمل، منوهًا إلى التطور التقني الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ‏وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وأشاد بما حققته إمارة المنطقة مؤخرًا من نجاحات وإنجازات في مجال التحول الرقمي على مستوى إمارات المناطق بالمملكة، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس جامعة تبوك وفريق العمل، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

حضر حفل التدشين: وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ناصر بن أحمد الخريصي، وأمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود بنت محمد الخميس.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:16 PM

أمير تبوك يُدشن نظام إدارة اللجان والمجالس الإلكتروني

بما يسهم إستراتيجياً في تحقيق رؤية الحكومة الرقمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ نظام مجلس المنطقة وإدارة اللجان والمجالس الإلكترونية، بالتعاون مع جامعة تبوك، وحضور رئيسها الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي.

يأتي ذلك لتحويل إدارة الاجتماعات الورقية بالإمارة والجهات ذات العلاقة، إلى محتوى وإجراءات تسهم إستراتيجياً في تحقيق رؤية الحكومة الرقمية.

واستمع الأمير فهد بن سلطان إلى شرح من رئيس الجامعة عن آلية عمل النظام الذي ستتم فيه جدولة وإنشاء الاجتماعات للمجالس واللجان، ودعوة وتسجيل حضور الأعضاء، إضافة إلى التصويت الإلكتروني على القرارات والتوصيات، والتوقيع الإلكتروني دون الحاجة لطباعة محاضر الاجتماعات، والحفاظ على موثوقية المعلومات بعد أرشفته.

وبارك انطلاق هذه المرحلة من العمل، منوهًا إلى التطور التقني الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ‏وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وأشاد بما حققته إمارة المنطقة مؤخرًا من نجاحات وإنجازات في مجال التحول الرقمي على مستوى إمارات المناطق بالمملكة، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس جامعة تبوك وفريق العمل، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

حضر حفل التدشين: وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ناصر بن أحمد الخريصي، وأمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود بنت محمد الخميس.

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