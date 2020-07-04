وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الصيني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-04 تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 07:20 PM

"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الصيني بحثا سبل دعم العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين





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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.