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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة"

"العثيمين" يؤكد تضامن المنظمة مع المملكة في إجراءات حماية أراضيها

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، في بيان اليوم، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار "مفخخة"، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد "العثيمين" وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح؛ وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة"
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، في بيان اليوم، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار "مفخخة"، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد "العثيمين" وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح؛ وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:15 PM

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة"

"العثيمين" يؤكد تضامن المنظمة مع المملكة في إجراءات حماية أراضيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، في بيان اليوم، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار "مفخخة"، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد "العثيمين" وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح؛ وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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