النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابو الغيط : التصريحات المُسيئة للمملكة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

قال:لغة الحوار المستخدم يتعين أن تعكس دائمًا مشاعر الأخوة والاحترام

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرًا، وحمل تجاوزًا في حق دول الخليج العربية عمومًا والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص؛ واصفًا تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

وأكد في بيان له اليوم، أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية، يتعين أن تعكس دائمًا مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يثير البغضاء ويذكي الفتن.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه الشديد تجاه هذه التصريحات التي تأتي في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان ويحتاج فيه لكل الدعم من أصدقائه وأشقائه؛ لافتًا النظر إلى أن هذه العبارات أسهمت أيضًا في توتر العلاقة اللبنانية الخليجية بدلًا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ابو الغيط : التصريحات المُسيئة للمملكة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية
سبق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرًا، وحمل تجاوزًا في حق دول الخليج العربية عمومًا والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص؛ واصفًا تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

وأكد في بيان له اليوم، أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية، يتعين أن تعكس دائمًا مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يثير البغضاء ويذكي الفتن.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه الشديد تجاه هذه التصريحات التي تأتي في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان ويحتاج فيه لكل الدعم من أصدقائه وأشقائه؛ لافتًا النظر إلى أن هذه العبارات أسهمت أيضًا في توتر العلاقة اللبنانية الخليجية بدلًا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:29 PM

ابو الغيط : التصريحات المُسيئة للمملكة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

قال:لغة الحوار المستخدم يتعين أن تعكس دائمًا مشاعر الأخوة والاحترام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
3
1,822

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرًا، وحمل تجاوزًا في حق دول الخليج العربية عمومًا والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص؛ واصفًا تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

وأكد في بيان له اليوم، أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية، يتعين أن تعكس دائمًا مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يثير البغضاء ويذكي الفتن.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه الشديد تجاه هذه التصريحات التي تأتي في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان ويحتاج فيه لكل الدعم من أصدقائه وأشقائه؛ لافتًا النظر إلى أن هذه العبارات أسهمت أيضًا في توتر العلاقة اللبنانية الخليجية بدلًا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,902
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,357
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة