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مباحثات وزير الخارجية مع "قريشي".. تضافر الجهود لمواجهة التطرف ونبذ الطائفية

فيصل بن فرحان التقى وزير خارجية باكستان وعقدا جلسة مباحثات رسمية في إسلام أباد

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجيـة جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وذلك بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام أباد.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية تطرق فيها الجانبان إلى أهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وبحث أبرز المسائل والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما تناولت جلسة المباحثات النتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى المملكة أخيراً، ولقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومنها إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الباكستاني، الذي سيحقّق تطلعات البلدين المشتركة نحو مزيدٍ من التعاون والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، والتصدي لأشكالها وصورها كافة أياً كان مصدرها.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مباحثات وزير الخارجية مع "قريشي".. تضافر الجهود لمواجهة التطرف ونبذ الطائفية
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجيـة جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وذلك بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام أباد.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية تطرق فيها الجانبان إلى أهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وبحث أبرز المسائل والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما تناولت جلسة المباحثات النتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى المملكة أخيراً، ولقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومنها إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الباكستاني، الذي سيحقّق تطلعات البلدين المشتركة نحو مزيدٍ من التعاون والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، والتصدي لأشكالها وصورها كافة أياً كان مصدرها.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
11:33 AM

مباحثات وزير الخارجية مع "قريشي".. تضافر الجهود لمواجهة التطرف ونبذ الطائفية

فيصل بن فرحان التقى وزير خارجية باكستان وعقدا جلسة مباحثات رسمية في إسلام أباد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجيـة جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وذلك بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام أباد.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية تطرق فيها الجانبان إلى أهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وبحث أبرز المسائل والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما تناولت جلسة المباحثات النتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى المملكة أخيراً، ولقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومنها إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الباكستاني، الذي سيحقّق تطلعات البلدين المشتركة نحو مزيدٍ من التعاون والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، والتصدي لأشكالها وصورها كافة أياً كان مصدرها.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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