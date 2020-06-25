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تجاوبًا مع "سبق".. "المياه الوطنية": محطة قيا تعمل بطاقتها القصوى يوميًّا

قالت: تم ضخ 88 ألف م3 من بداية شوال حتى الآن بواقع 8 آلاف صهريج

قالت شركة المياه الوطنية: إنه يتم تغذية محطة التعبئة بمركز قيا من الخط الناقل للمياه المحلاة القادم من محافظة الطائف؛ وذلك بواقع الحصة الكاملة المعتادة والمقررة بـ2800م3 في اليوم.

وأوضحت "المياه الوطنية" تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "الطائف.. أزمة المياه تتفاقم بخزانات قيا ومطالبات بزيادة الكمية وتنظيم العمل"، أنه يتم تشغيل محطة التعبئة بمركز قيا يوميًّا بطاقتها القصوى حسب الخطة التشغيلية المُعَدّة لذلك تَبَعًا لحجم الاستهلاك والكثافة السكانية وسعة الخطوط وحصص التوزيع؛ لتلبية احتياج المواطنين من المياه؛ حيث تم ضخ قرابة 88 ألف متر مكعب من بداية شهر شوال حتى الآن بواقع 8 آلاف صهريج.

وتطمئن الشركة عملاءها، بأن التشغيل بهذه المحطة يجري وفق المعتاد لضمان الإمداد الكافي للعملاء خلال الموسم، وترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه.

وشكرت "المياه الوطنية" لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ مشيرة إلى أنها في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

شركة المياه الوطنية محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوبًا مع "سبق".. "المياه الوطنية": محطة قيا تعمل بطاقتها القصوى يوميًّا
سبق

قالت شركة المياه الوطنية: إنه يتم تغذية محطة التعبئة بمركز قيا من الخط الناقل للمياه المحلاة القادم من محافظة الطائف؛ وذلك بواقع الحصة الكاملة المعتادة والمقررة بـ2800م3 في اليوم.

وأوضحت "المياه الوطنية" تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "الطائف.. أزمة المياه تتفاقم بخزانات قيا ومطالبات بزيادة الكمية وتنظيم العمل"، أنه يتم تشغيل محطة التعبئة بمركز قيا يوميًّا بطاقتها القصوى حسب الخطة التشغيلية المُعَدّة لذلك تَبَعًا لحجم الاستهلاك والكثافة السكانية وسعة الخطوط وحصص التوزيع؛ لتلبية احتياج المواطنين من المياه؛ حيث تم ضخ قرابة 88 ألف متر مكعب من بداية شهر شوال حتى الآن بواقع 8 آلاف صهريج.

وتطمئن الشركة عملاءها، بأن التشغيل بهذه المحطة يجري وفق المعتاد لضمان الإمداد الكافي للعملاء خلال الموسم، وترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه.

وشكرت "المياه الوطنية" لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ مشيرة إلى أنها في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:55 AM

تجاوبًا مع "سبق".. "المياه الوطنية": محطة قيا تعمل بطاقتها القصوى يوميًّا

قالت: تم ضخ 88 ألف م3 من بداية شوال حتى الآن بواقع 8 آلاف صهريج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة المياه الوطنية: إنه يتم تغذية محطة التعبئة بمركز قيا من الخط الناقل للمياه المحلاة القادم من محافظة الطائف؛ وذلك بواقع الحصة الكاملة المعتادة والمقررة بـ2800م3 في اليوم.

وأوضحت "المياه الوطنية" تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "الطائف.. أزمة المياه تتفاقم بخزانات قيا ومطالبات بزيادة الكمية وتنظيم العمل"، أنه يتم تشغيل محطة التعبئة بمركز قيا يوميًّا بطاقتها القصوى حسب الخطة التشغيلية المُعَدّة لذلك تَبَعًا لحجم الاستهلاك والكثافة السكانية وسعة الخطوط وحصص التوزيع؛ لتلبية احتياج المواطنين من المياه؛ حيث تم ضخ قرابة 88 ألف متر مكعب من بداية شهر شوال حتى الآن بواقع 8 آلاف صهريج.

وتطمئن الشركة عملاءها، بأن التشغيل بهذه المحطة يجري وفق المعتاد لضمان الإمداد الكافي للعملاء خلال الموسم، وترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه.

وشكرت "المياه الوطنية" لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ مشيرة إلى أنها في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

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