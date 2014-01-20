أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس جمعية "إعلاميون"

استمع إلى نبذة عن أهدافها في تطوير المهنية الإعلامية

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سعود بن فالح الغربي, وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدَّم "الغربي" نبذة عن الجمعية وتأسيسها وأهدافها في تطوير المهنية الإعلامية وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، ودعم القدرات والكفاءات الإعلامية وتطوير مهاراتها.