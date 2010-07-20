"الموارد البشرية" تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين في المنصات الإلكترونية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-19
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة التصحيحية بالقرار الوزاري رقم 105576 وتاريخ 07 / 06 / 1442هـ الخاص بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 19 سبتمبر 2021م الموافق 12 / 02 / 1443هـ.
يأتي هذا القرار بالموائمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
11:43 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
12:41 AM
"الموارد البشرية" تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين في المنصات الإلكترونية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة التصحيحية بالقرار الوزاري رقم 105576 وتاريخ 07 / 06 / 1442هـ الخاص بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 19 سبتمبر 2021م الموافق 12 / 02 / 1443هـ.
يأتي هذا القرار بالموائمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.