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"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وكانت قد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 55 حالة مؤكدة وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 224 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547090 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536125 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 4 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8713 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وكانت قد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 55 حالة مؤكدة وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 224 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547090 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536125 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 4 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8713 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
04:06 PM

"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
869

شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وكانت قد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 55 حالة مؤكدة وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 224 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547090 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536125 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 4 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8713 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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